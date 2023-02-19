Тренер футбольного клуба "Шинник" из российского Ярославля Вадим Евсеев обратился к своим подопечным по поводу недавней драки с игроками украинского клуба "Минай" в турецком отеле.

Видео со встречи опубликовал журналист Илья Казаков.

"С чего хочу начать. Были выходные, был инцидент, поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами! Мы сделали правильный выбор в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад, а дали отпор. Видел, кто валялся, кто бился. Ничего страшного", - сказал Евсеев своим игрокам перед началом тренировки.

После обращения Евсеев пожал руку каждому подопечному, а потом было сделано общекомандное фото.

Напомним, что драка между игроками "Шинника" и "Миная" произошла 13 февраля в гостинице Royal Seginus в Анталье. Сначала о драке сообщили телеграм-каналы, но позже в комментарии "Стране" ее официально подтвердил руководитель пресс-службы "Миная" Александр Костюк, а в сети появилось короткое видео инцидента.

Мы подробно рассказывали в большом материале, что известно о драке футболистов двух стран в Анталье.