Вслед за футболистами российского "Шинника" украинскую футбольную команду "Минай" также отселяют из турецкого отеля после драки.

Об этом "Стране" сообщил спортивный директор ФК "Минай" Сергей Билан.

"На данный момент российских футболистов уже выселили из отеля, и нам сказали тоже съехать - нам подыскали другую гостиницу. Сейчас мы собираем вещи и в 4 часа должны выехать. Как нам объяснили, "это уже политическое". Местные власти направили в отель письмо, где сказано, что обе стороны конфликта должны съехать - и мы, и русские", - сказал Сергей Билан.

При этом он считает именно отель виновным в том, что между украинскими и российскими футболистами произошла драка.

"Виноват во всем отель: они не должны были допустить, чтобы с нами жили российские команды. Когда мы планировали сборы, первое, о чем мы просили - чтобы российских команд не было в отеле. Когда мы заселились и заметили их, мы просили переселить их, но нам сказали, что из-за ситуации после землетрясений в Турции их нигде не готовы принять. Буквально вчера нам сказали, что сегодня днем россиян переселят. Но им пришлось съехать раньше, на обед они уже не пошли", - отметил Сергей Билан.

По словам спортивного директора ФК "Минай", драку спровоцировали российские футболисты.

"Вчера вечером произошел инцидент. Один из российских футболистов был пьян, нарыгал в туалете и сделал замечание уборщице, она ему что-то ответила. Там был наш нападающий Даниил Колесник. Уборщица спросила у него по-английски, мол, он с вами? Даниил ответил по-английски, что не с нами. А тот футболист начал возникать, мол, говори по-русски! Наши ребята собрались внизу, а тот футболист спустился еще с двумя своими футболистами. Понятно, что диалога там быть никакого не могло.

Они кричали "Слава России!" и позвали подняться на третий этаж, где жили игроки российской команды. Наши жили на первом этаже. Наши поднялись, и у них случилась беда. Доставалось всем. Россияне начали еще и между собой спорить. Кто-то вышел из номера и призывал разойтись, а на него наехали с фразой "Ты что, за Украину?" И началось у них движение свое", - говорит Билан.

Кроме того, по его словам, после драки российские футболисты сегодня хотели реванша.

"У нас сегодня была тренировка по расписанию, а они ждали нас в отеле - хотели реванша. Администрация отела поэтому попросила, чтобы мы после тренировки не ехали сразу в отель, потому что россияне как раз выселяются, и чтобы не было опять стычки. Нам передавали информацию, что к нам на тренировку может даже Шинниковский Ультрас приехать. Но тут полиция, охрана. Сегодня уже никаких потасовок не было", - говорит Сергей Билан.

Напомним, ранее закарпатский "Минай" рассказывал подробности стычки с российскими футболистами.