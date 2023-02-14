Появился официальный комментарий закарпатского ФК "Минай" по поводу вчерашней драки с российскими футболистами в турецком отеле.

Об этом ФК сообщил в Facebook.

Украинцы сразу уточняют - по поводу "выигранной драки".

"Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте - традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают".

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян", - заявляют в "Минае".

Они также говорят, что отсутствие россиян в гостинице было их главным требованием к организаторам. Организаторы отвечают, что поселить россиян согласилась гостиница.

Напомним, у россиян другая версия - что первыми их начали задевать украинские футболисты.

Мы также публиковали подробности этого инцидента.