Александр Костюк, руководитель пресс-службы закарпатского ФК "Минай", в комментарии "Стране" подтвердил, что между украинскими футболистами и россиянами в отеле в Турции произошла драка.

Также он рассказал, как, по его данным, развивался конфликт.

"Все началось в холле из-за позорного поведения российского футболиста, который, скорее всего, был пьян. Он в туалете цеплялся к сотруднице отеля, за которую заступился наш футболист. Игрок "Шинника" пошел, позвал еще игроков, и в лифте они начали нас провоцировать: кричали "Слава России", поднимайтесь к нам, сейчас разберемся. Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у "Шинника" сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А "Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем", - заявил "Стране" Александр Костюк.

Он опровергает российскую версию конфликта (россияне утверждали о том, что якобы украинские футболисты стали требовать от одного из российских игроков спеть украинский гимн).

"Никто не заставлял никого петь гимн. Не было избиения одного человека в лифте - в лифте драки вообще не было, только провокации российских футболистов. Драка была уже на этаже "Шинника", где базировалась их команда. Считать участников было сложно, но какого-то численного преимущества не было. Я читал, что якобы нас было 30, а их 12 - интересно, кто этот человек, и как он считал? Это неправда. Вышла команда на команду", - говорит Александр Костюк.

В данный момент, по словам Александра, российскую команду выселяют из отеля.

"Это вообще было наше главное требование к организаторам сборов - чтобы в отеле с нами не было российских команд. Организаторы открещиваются, что это не их ошибка, а отеля, который сам согласился поселить российскую команду", - говорит Костюк.

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