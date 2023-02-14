В Турции произошла массовая драка украинских и российских футболистов, которых заселили в один отель.

Спортсмены украинского "Миная" (Закарпатье) и российского "Шинника" (Ярославль) оказались в отеле Royal Seginus в Анталии.

Сперва о драке сообщили телеграм-каналы, но позже в комментарии "Стране" ее официально подтвердил руководитель пресс-службы "Миная" Александр Костюк, а в сети появилось короткое видео инцидента.

Известно о нескольких пострадавших среди ярославских футболистов. При этом украинская и российская версия случившегося прямо противоположны.

"Страна" рассказывает, что известно о драке футболистов в Анталии.

Что произошло

Сегодня утром российский телеграм-канал "База" сообщил о драке в отеле. По версии паблика, стычки начались еще вчера, 13 февраля, когда несколько представителей украинского клуба подошли к российскому футболисту и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот, как пишет канал, предложил украинцам выйти на улицу и "разобраться один на один", однако в конфликт вмешались сотрудники отеля.

Позже украинские игроки подрались с этим российским футболистом в лифте, но лифт как раз приехал на этаж, где стояли ярославские спортсмены, и завязалась массовая драка.

В отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь, и правоохранители остались дежурить в гостинице.

На момент этих публикаций в официальных источниках обоих клубов о драке ничего не говорилось. Но подтверждалось, что обе команды находятся в Турции.

Украинские ресурсы подавали ситуацию иначе. Они сообщали, что драка началась из-за того, что подвыпивший российских футболист конфликтовал с персоналом отеля, ему сделал замечание украинский футболист. Состоялась драка один на один, а уже после началась более массовая драка, в ходе которой, как пишут украинские телеграмм-каналы, закарпатские футболисты поставили песню "Допоможе ЗСУ".

Также украинские телеграм-каналы публикуют фото футболиста "Миная", который сделал замечание россиянину после чего и началась драка. Это Данил Колесник, нападающий "Миная".

Позже та же "База" сообщила, что футболистов "Шинника" отселяют из отеля. Решение было принято после совещания при участии представителей российского и украинского клубов, организаторов сборов, сотрудников отеля и полицейских.

"База" сообщает, что российская сторона обвиняет в конфликте украинцев. Россияне утверждают, что футболисты "Миная" их провоцировали, в частности, выясняя, почему те не протестуют против правительства и не выходят на площади.

"Но диалога не получилось. Через некоторое время одного из российских футболистов избили в лифте", - приводят свою версию россияне.

Как сообщается, перед началом драки украинцы уточнили, разговаривает ли российский спортсмен по-русски и лишь потом перешли к драке.

Российские футболисты считают, что украинцы об их приезде знали, и заранее готовились к конфликту, "провоцируя их проукраинскими лозунгами".

В РФ заявляют, что в результате драки пострадали четверо российских футболистов. О пострадавших украинцах не сообщалось.

Днем в сети появилось короткое видео драки. На нем видно, что драка происходит в коридоре, представители двух команд стоят друг на против друга, а их пытается разнять мужчина в костюме (предположительно, сотрудник отеля).

После публикаций в СМИ появился комментарий российского "Шинника" по ситуации. Там заявили, что просили отель не селить игроков с украинскими футболистами и бронировали гостиницу еще в ноябре, не зная, что там будут украинцы.

Однако украинская и российская команды все же оказались рядом, поскольку в Турции на фоне землетрясения сложилась напряженная ситуация с отелями.

В украинских футбольных пабликах, наоборот, заявили, что это украинцы просили не селить их рядом с россиянами.

Версия украинского клуба

Вскоре факт драки в комментарии "Стране" официально подтвердил руководитель пресс-службы "Миная" Александр Костюк.

Он заявляет, что спровоцировали драки россияне, один из которых был пьян.

"Все началось в холле из-за позорного поведения российского футболиста, который, скорее всего, был пьян. Он в туалете цеплялся к сотруднице отеля, за которую заступился наш футболист. Игрок "Шинника" пошел, позвал еще игроков, и в лифте они начали нас провоцировать: кричали "Слава России", поднимайтесь к нам, сейчас разберемся. Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у "Шинника" сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А "Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем", - заявил "Стране" Костюк.

Он опровергает версию конфликта, озвученную ранее российской стороной.

"Никто не заставлял никого петь гимн. Не было избиения одного человека в лифте - в лифте драки вообще не было, только провокации российских футболистов. Драка была уже на этаже "Шинника", где базировалась их команда. Считать участников было сложно, но какого-то численного преимущества не было. Я читал, что якобы нас было 30, а их 12 - интересно, кто этот человек, и как он считал? Это неправда. Вышла команда на команду", - говорит Александр Костюк.

В данный момент, по словам Александра, российскую команду выселяют из отеля.

"Это вообще было наше главное требование к организаторам сборов - чтобы в отеле с нами не было российских команд. Организаторы открещиваются, что это не их ошибка, а отеля, который сам согласился поселить российскую команду", - говорит Костюк.

Такую версию событий рассказал "Стране" и спортивный директор ФК "Минай" Серей Билан.

"Вчера вечером произошел инцидент. Один из российских футболистов был пьян, нарыгал в туалете и сделал замечание уборщице, она ему что-то ответила. Там был наш нападающий Даниил Колесник. Уборщица спросила у него по-английски, мол, он с вами? Даниил ответил по-английски, что не с нами. А тот футболист начал возникать, мол, говори по-русски! Наши ребята собрались внизу, а тот футболист спустился еще с двумя своими футболистами. Понятно, что диалога там быть никакого не могло. Они кричали "Слава России!" и позвали подняться на третий этаж, где жили игроки российской команды. Наши жили на первом этаже. Наши поднялись, и у них случилась беда. Доставалось всем. Россияне начали еще и между собой спорить. Кто-то вышел из номера и призывал разойтись, а на него наехали с фразой «Ты что, за Украину?» И началось у них движение свое", - говорит Билан.

Кроме того, по его словам, российские футболисты сегодня хотели реванша.

"У нас сегодня была тренировка по расписанию, а они ждали нас в отеле - хотели реванша. Администрация отела поэтому попросила, чтобы мы после тренировки не ехали сразу в отель, потому что россияне как раз выселяются, и чтобы не было опять стычки. Нам передавали информацию, что к нам на тренировку могут даже "шинниковские" ультрас приехать. Но тут полиция, охрана. Сегодня уже никаких потасовок не было", - говорит Сергей Билан.

Позже появился и официальный комментарий "Миная". Футбольный клуб также настаивают, что конфликт спровоцировали россияне своим неподобающим поведением.

"Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Информация российских пропагандитских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шиника" и избили игрока в лифте - традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в ровных складах. Количество пострадавших со стороны "Шиника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают", - заявляют в "Минае".

Они также говорят, что отсутствие россиян в гостинице было их главным требованием к организаторам. Организаторы отвечают, что поселить россиян согласилась гостинница.

Закарпатцев уже поздравил их губернатор Виктор Микита.

"Мастер-класс по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках. Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского ФК "Минай", с победой над рашистским "Шинником" в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции", - написал Микита.

Заявление "Шинника"

Позже появилось и официальное заявление "Шинника". Там настаивают, что конфликт затеяли украинцы. При этом в заявлении звучит фраза про "поддержку нашей страны".

"Шинник официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение", - заявляют в ярославском ФК.

Российских футболистов уже обследовали, серьезных травм у них выявлено не было. Сейчас они "находятся в безопасности". Возможно, имеется ввиду выселение россиян из отеля.

При этом в заявлении "Шинника" говорится, что клуб "осуждает любые формы насилия", но будет "отстаивать интересы нашей страны".

Украинскую команду также выселяют из гостиницы

Вслед за футболистами российского "Шинника" украинскую футбольную команду "Минай" также отселяют из турецкого отеля после драки.

Об этом "Стране" сообщил спортивный директор ФК "Минай" Сергей Билан.

"На данный момент российских футболистов уже выселили из отеля, и нам сказали тоже съехать - нам подыскали другую гостиницу. Сейчас мы собираем вещи и в 4 часа должны выехать. Как нам объяснили, "это уже политическое". Местные власти направили в отель письмо, где сказано, что обе стороны конфликта должны съехать - и мы, и русские", - сказал Сергей Билан.

При этом он считает именно отель виновным в том, что между украинскими и российскими футболистами произошла драка.

"Виноват во всем отель: они не должны были допустить, чтобы с нами жили российские команды. Когда мы планировали сборы, первое, о чем мы просили - чтобы российских команд не было в отеле. Когда мы заселились и заметили их, мы просили переселить их, но нам сказали, что из-за ситуации после землетрясений в Турции их нигде не готовы принять. Буквально вчера нам сказали, что сегодня днем россиян переселят. Но им пришлось съехать раньше, на обед они уже не пошли", - отметил Сергей Билан.