Внебрачного сына политика Владимира Жириновского Олега Эдельштейна задержали за драку в ресторане и нападение на полицейского в Москве.

Об этом пишет российский телеграм-канал 112.

Полицию вызвали поздно вечером в ресторан "Ткемали" на Лубянке в Москве, сообщает паблик.

Прибывшие на место полицейские установили, что главный дебошир - Олег Эдельштейн.

Он продолжал вести себя агрессивно, оскорблял полицейских и ударил в грудь инспектора ППС Жукова.

Удар был такой силы, что правоохранителю потребовалась помощь медиков, пишет 112.

Тем не менее, Эдельштейн отделался лишь админпротоколом за мелкое хулиганство.

По факту удара полицейского следственный комитет проводит проверку.

Ранее мы писали, что бывший зампред Госдумы РФ и сын Жириновского сменил имя и стал Давидом Александровичем Гарсией. Смена имени произошла в начале июля 2021 года, через две недели после того, как Игорь Лебедев заявил, что уходит из политики.

Также "Страна" рассказывала, чем запомнился самый скандальный российский политик Владимир Жириновский, которые умер в апреле 2022 года.