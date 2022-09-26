Безымянную улицу на западе Москвы назвали в честь политика Владимира Жириновского.

Об этом написал в своем телеграм-канале председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"На западе Москвы появится улица имени Владимира Вольфовича Жириновского! Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным. Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское. ЛДПР благодарит и выражает огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя нашей партии". - написал Слуцкий.

Улица будет проходить вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское недалеко от дома на территории ТСЖ "Городок "Надежный" - именно там он прожил много лет покойный Жириновский.

Напомним, лидер ЛДПР умер 6 апреля. Жириновский впал в кому после того, как в феврале заболел ковидом.

Между тем сейчас в соцсетях расходится видео 2015 года с предсказанием Владимира Жириновского о войне и "частичной мобилизации" в России, озвученное в эфире российского ТВ.