Полиция Киева назвала акции подростковой группировки "ЧВК Редан", которые сейчас идут в разных городах Украины, "операцией российских пропагандистов".

"Недавно в России распространилось молодежное движение, участники которого организовывают драку с оппонентами. Подобная акция планировалась и в Киеве. Конфликт удалось предупредить, подростков забрали в отделение полиции.

Это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", – говорится в заявлении киевской полиции в Facebook.

Подробно о "ЧВК Редан" мы писали ранее, когда представители новой субкультуры планировали устроить драку на площади Конституции в Харькове.

Тогда начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошенко назвал это "еще одним фактом преступной деятельности России, направленной против детей", заявляя, что россияне специально запустили флеш-моб, чтобы устраивать драки между подростками.

При этом у поколения Z, родившихся с 1997 по 2012 год на самом деле появилась своя "ЧВК", которая, впрочем, не имеет отношения к военизированным группировкам. По сути это подростковая субкультура, представители которой устраивают драки в торговых центрах с футбольными фанатами, правыми и мигрантами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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