Подростковая "ЧВК Редан" появилась на западной Украине. Ее представители устроили драку в Ивано-Франковске
Представители молодежной субкультуры "ЧВК Редан" появились на западной Украине.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Они публикуют видео драки подростков, входящих в "ЧВК Редан", которая произошла в Ивано-Франковске.
Сама драка случилась еще 25 февраля.
Ранее мы подробно рассказывали об этой субкультуре.
Между тем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.