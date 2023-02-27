Появилось видео сбора подростковой группировки "ЧВК Редан", снятое в Одессе.

Видео опубликовали местные паблики.

В сети и СМИ стали сообщать о новой подростковой субкультуре "ЧВК Редан". В Харькове полиция задержала ее сторонников.

Представители молодежной субкультуры "ЧВК Редан" появились и на западной Украине.

Акции подростков из "ЧВК Редан" в Украине полиция Киева назвала операцией российских пропагандистов.

Между тем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.