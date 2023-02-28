Правоохранители в Харькове установили личности 215 несовершеннолетних и 30 совершеннолетних, которые готовили массовую драку в центре города. На родителей несовершеннолетних выписали админпротоколы.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook.

По его словам, уточнены такие данные по сбору подростков возле ТРЦ "Никольский", где планировалась массовая драка:

приглашены в отделения полиции - 245 человек, из них: несовершеннолетних - 215 человек (149 - парни, 66 - девушки); совершеннолетних - 30 человек;

ранее осужденных - 3;

изъято ножей, кастетов, газовых баллончиков - 17.

Тимошко также сообщил, что уже было составлено 72 протокола по факту совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 184 КУоАП (касательно родителей несовершеннолетних).

"Эта работа продолжится сегодня, завтра, послезавтра. Проведено около 100 процессуальных и следственных действий в рамках уголовного производства по указанному факту, в том числе безотлагательные обыски. Эта работа будет продолжаться с целью установления всех организаторов драки, которая готовилась с участием несовершеннолетних", - сообщил Тимошко.

Напомним, в Украине обвиняют в организации молодежного движения "ЧВК Редан", участники которого устраивают массовые драки, Россию, в России - "недружественные страны".

Ранее мы писали, чток подростковая "ЧВК Редан" появилась на западной Украине. Ее представители устроили драку в Ивано-Франковске.

Также появилось видео подростков из "ЧВК Редан" возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве, которых полицейские взяли в кольцо.

При этом полиция Киева назвала акции подростков из "ЧВК Редан" в Украине операцией российских пропагандистов.