В Виннице полиция сообщила о предотвращении массовой драки, которую планировали участники "ЧВК Редан"
В Виннице тоже сообщают о "ЧВК Редан". По данным областного управления полиции, в областном центре участники движения планировали массовую драку.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.
"Недавно среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драку с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре", - говорится в сообщении.
Там заявляют, что провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – "попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине".
Полицейские сопроводили молодежь в Винницкое райуправление полиции для выяснения обстоятельств. В присутствии родителей правоохранители провели профилактические беседы с подростками по недопущению вовлечения их в правонарушения.
Полицейские Винницкой области призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга.
Напомним, в Украине обвиняют в организации молодежного движения Россию, в России - "недружественные страны".
Подробнее о том, что такое "ЧВК Редан" мы писали ранее.
Ранее появилось видео сбора подростковой группировки "ЧВК Редан" в Одессе, также в Харькове полиция установила личности 245 сторонников "ЧВК Редан", которые планировали массовую драку.