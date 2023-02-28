В Виннице тоже сообщают о "ЧВК Редан". По данным областного управления полиции, в областном центре участники движения планировали массовую драку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

"Недавно среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драку с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре", - говорится в сообщении.

Там заявляют, что провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – "попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине".

Полицейские сопроводили молодежь в Винницкое райуправление полиции для выяснения обстоятельств. В присутствии родителей правоохранители провели профилактические беседы с подростками по недопущению вовлечения их в правонарушения.

Полицейские Винницкой области призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга.

Напомним, в Украине обвиняют в организации молодежного движения Россию, в России - "недружественные страны".

Подробнее о том, что такое "ЧВК Редан" мы писали ранее.

Ранее появилось видео сбора подростковой группировки "ЧВК Редан" в Одессе, также в Харькове полиция установила личности 245 сторонников "ЧВК Редан", которые планировали массовую драку.