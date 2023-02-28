Киевские участники "ЧВК Рёдан" анонсировали сбор сегодня вечером возле торгового центра Ocean Plaza.

Сюжет с места сбора опубликовал телеканал "Киев", который сообщил, что у ТРЦ уже собираются люди и есть первые задержания.

Тем временем в Днепре задержали администратора телеграм-канала "ЧВК Рёдан". После общения с полицией он заявил на видео, что никакого "Рёдана" в Украине нет, движение "пришло из России с целью дестабилизации".

Ранее в Виннице сообщили о появлении "ЧВК Редан". По данным областного управления полиции, в областном центре участники движения планировали массовую драку.

Мы анализировали, что такое ЧВК "Редан" и почему это движение набирает обороты в Украине и России.

Между тем война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.