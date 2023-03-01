Экс-президента МАУ и бывшего руководителя аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне приговорили к 5 годам лишения свободы по делу о коррупции в "Борисполе", а бывшую начальницу отдела аэропорта Олесю Левочко - к 4 годам. Решение вынес Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным НАБУ, Дыхне будучи и.о. руководителя аэропорта (в 2014-2017 годах), пользуясь своим служебным положением, помог двум компаниям получить в аренду помещения на третьем этаже терминала D аэропорта "Борисполь" по заниженной стоимости, без конкурса и в обход законной процедуры.

Речь идет о компаниях "Артерия Групп" и "Кофе Бар Плюс".

По подсчетам силовиков, госбюджет и аэропорт не дополучили из-за этого более 16,5 млн грн.

Сам Дыхне свою вину не признает. И заявляет, что в его действиях не было состава преступления.

Ранее мы писали, что суд продлил меру пресечения для одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, который является подозреваемым по делу о коррупции, на один месяц.

Также мы сообщали, что ВАКС приговорил бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса к 9 годам лишения свободы.