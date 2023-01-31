Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса к 9 годам лишения свободы.

Об этом судья ВАКС сообщил во время заседания, на котором оглашался приговор.

"Окончательно назначить Сусу Дмитрию наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, адвокатуре, правоохранительных органах сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - сказал судья ВАКС.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, экс-следователь ГПУ из департамента "Кононенко-Грановского" ранее выполнял деликатные поручения Банковой. Его осудили за завладение имуществом и лишили чина старшего советника юстиции. Сус был также отстранен от работы из-за конфликта с НАБУ.

НАБУ подозревала Суса в сокрытии от декларирования представительского автомобиля Audi Q7, кражах и последующей перепродаже имущества/ценностей в ходе проводимых им в период работы в Генпрокуратуре обысков на общую сумму свыше 400 тысяч грн.

Ранее "Страна" уже анализировала, как один из знаковых "важняков" Резницкой, был уволен из системы надзорного ведомства и оказался в опале.

25 июля 2017 года при попытке покинуть пределы Украины он был задержан в аэропорту "Борисполь", что подвело собой черту многомесячной разработки Суса силами Антикоррупционного бюро.

В августе 2017 года "Страна" записывала с Дмитрием Сусом эксклюзивное интервью.