Сегодня, 6 марта, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на родине заочно приговорили к 15 годам колонии.

Об этом сообщает агентство БелТА.

Такое решение относительно бывшего кандидата в президенты Беларуси принял Минский городской суд.

В числе других участников событий 2020 года ее признали виновной в "заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем" и в экстремизме.

Тихановская уехала из Беларуси в августе 2020 года, после начала массовых протестов.

Напомним, в августе прошлого года Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета. Она пояснила, что новый коллективный исполнительный орган будет работать на защиту независимости Беларуси и обеспечивать транзит власти от диктатуры к демократии.

Ранее мы писали, что 3 марта в Беларуси вынесли приговоры правозащитникам "Весны". Лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы.

Кроме того, в феврале в Беларуси узаконили смертную казнь за государственную измену.