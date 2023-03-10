В пятницу, 10 марта, в Украине идет уже 380-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, - читайте в итогах за 9 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

10 марта

10.45 В Житомире и Харькове часть потребителей по-прежнему остаются без электроснабжения после вчерашней ракетной атаки, сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания.

В Днепропетровской и Запорожской областях действуют аварийные отключения.

"Лимиты потребления в остальные области не вводились, потребление покрывается имеющимся производством", - добавили в "Укрэнерго".

10.37 По Украине начали давать отбои воздушной тревоги.

09.50 Интервал между волнами ракетных ударов РФ растет, т.к. России, вероятно, нужно накопить новопроизведенные ракеты для того, чтобы удар имел достаточную силу для подавления украинской ПВО, сообщает разведка Великобритании.

Так, во время вчерашней атаки Россия применила крылатые ракеты, ракеты ПВО класса "земля-земля", иранские БПЛА, а также необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.

Это была первая масштабная волна дальних ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря 2022 года.

09.40 В Бахмуте погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.

Эстонская газета Postimees пишет, что это первый эстонец, который погиб на войне в Украине.

Юрак погиб в результате артиллерийского обстрела. С осени прошлого года он воевал в составе Украинского интернационального легиона.

09.27 СБУ подтвердила задержание экс-директора "Антонова" Сергея Бычкова и начальника безопасности Нетесова.

Сообщается, что действия задержанных привели к уничтожению самолета "Мрия".

Следствие считает, что перед полномасштабным вторжением РФ чиновники не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию Гостомельского аєропорта для подготовки для его защиты.

А это привело к захвату аэропорта и окружающих населенных пунктов и уничтожению самолета.

09.13 Карта тревог сейчас.

08.45 Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией. Об этом пишет газета Financial Times.

Установка еще не введена в эксплуатацию и не применялась против ракет "Кинжал", которые Россия вчера использовала по Украине.

08.25 Темп российского наступления под Бахмутом увеличился, пишет американский "Институт изучения войны" (ISW).

Российские войска продвинулись к северо-западу от Бахмута. Опубликованные 9 марта кадры с геолокацией указывают на то, что "Вагнер", вероятно, захватил Дубово-Васильевку (о чем ранее заявлял куратор ЧВК Пригожин).

Это направление может использоваться россиянами для более широкого окружения украинских позиций в районе Хромово, через которое проходит дорога Бахмут - Часов Яр, предполагает ISW.

Также "российские войска добились незначительных успехов на юге Бахмута вдоль трассы T0513 (в сторону Константиновки)".

08.05 Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди не пострадали, но есть повреждения предприятий и домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Попали по Покровской громаде. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили.

Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики.

Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую громаду. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, админздание.

Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач.

07.45 Примерно треть киевлян остаются без отопления после вчерашней ракетной таки РФ.

07.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и домам гражданского населения. Противник осуществил пуск 95 ракет. 34 ракеты были уничтожены. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136, половина которых сбита. Совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

2. Противник не оставляет попыток оцепить Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отразили на них 102 атаки.

3. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

4. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

5. В Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских.

06.40 Сегодня, 10 марта, с визитом в Киев прибудет премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает источник в правительстве.

Цель визита финского премьера - продолжение военной, финансовой, дипломатической, политической поддержки Украины.

06.20 Карта тревог на сейчас.