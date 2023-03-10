После двух дней активных протестов в Грузии власти страны остановили принятие законодательства о так называемых иностранных агентах.

Сегодня парламент отклонил его во втором чтении.

Также выполнено и еще одно требование протестующих - отпустить задержанных во время столкновений с полицией под парламентом в последние дни.

Между тем, оппозиция уже требует большего - отставки властей и назначения досрочных выборов. Также на митинге звучат призывы к возращению контроля Грузии над Абхазией.

Уже звучат прогнозы, что в Тбилиси грядет новый Майдан и власть может поменяться.

Тревожные комментарии идут и от представителей власти. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский утверждает, что в страну прибыли воевавшие в Украине сторонники Саакашвили "для подталкивания молодежи к революционному сценарию".

Насколько это реально и как дальше будут развиваться события в Грузии и как это скажется на войне в Украине, рассказывает "Страна".

Два дня, которые потрясли Тбилиси

Официальной причиной начала протестов стал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предложенный общественным движением "Сила народа" и поддержанный правящей партией "Грузинская мечта". Эта законодательная инициатива предусматривает наделение статуса "иноагентов" некоммерческих организаций и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование.

Согласно законопроекту, признанные "иноагентами" организации должны были ежегодно отчитываться о полученной финансовой помощи. За уклонение от регистрации в иноагентском статусе или неподачу декларации полагался бы штраф в размере 25 тысяч лари (около 9,5 тыс дол). А в обязанности Минюста входили бы проверки подотчетных лиц и поиск уклонистов, для чего ведомству хотели расширить полномочия.

Другая законодательная инициатива "Силы народа" предлагала признавать иноагентами не только юридические, но и физлица.

Как утверждали изначально инициаторы законопроектов, предлагалось прописать "смягченный вариант" правил функционирования в стране иноагентов по аналогии с США. Однако противники этой идеи настаивают, что власти задумали внедрить российские подходы, "угрожающие грузинской демократии". Собственно, поэтому оппозиция называет законы "путинскими".

В "Силе народа", однако, говорят, что замысел - "информирование населения и ничего другого". Законодательные предложения, дескать, "не имеют ничего общего с российским и аналогичен американскому закону", но "гораздо либеральнее", написал в соцсетях один из лидеров движения Дмитрий Хундадзе. И этой точки зрения сторонники введения иноагентского статуса продолжают придерживаться по сей день, несмотря на отклонение закона.

Еще во время обсуждения законодательной инициативы США официально встали на сторону ее противников.

"Заявления, что в основе этого закона (то есть законопроекта об иноагентах - Ред.) лежит американский Акт о регистрации иностранных агентов (FARA) без сомнения ложны. На самом деле этот законопроект, как оказалось, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве (а не на FARA или любом другом американском законе)", - заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс еще 16 февраля.

По его словам, этот закон призван "опозорить и заглушить независимые голоса граждан Грузии, желающих построить лучшее будущие для своих общин.

"Мы считаем, что этот закон вполне может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии", - заявил Прайс.

Подпадающие под действие будущего закона организации и СМИ начали протестовать против него еще в момент обсуждения. Однако массовый характер протесты приобрели после принятия законопроекта об иноагентах в первом чтении 7 марта. Заметную роль в их организации сыграла партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Хотя и не только.

Дело быстро дошло до стычек с полицией, которая в попытке разогнать митингующих и задержать особо буйных, прибегла к силе. 8 марта столкновения продолжились.

Запад высказался однозначно в поддержку демонстрантов. Упомянутый выше Нед Прайс заявил еще до голосования, что США пытались предотвратить принятие законов, донося свою озабоченность официальным и неофициальным путем.

"Все, кто проголосует за этот законопроект, будет нести ответственность за угрозы евроатлантическому будущему Грузии", - заявил спикер Госдепа.

День голосования посольство США в Грузии назвало "черным днем для грузинской демократии", а инициативы об иноагентах - "вдохновленные Кремлем" и "несовместимые с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию".

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 7 марта, что принятие документов "может иметь серьезные последствия" для отношений Грузии и Евросоюза, а сами проекты в нынешнем виде могут "оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и СМИ с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы".

А грузинский президент Зурабишвили заявила о готовности наложить вето.

Не прошло мимо протестов и руководство Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 8 марта поблагодарил людей, которые на протестах держали украинские флаги.

"Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", - заявил Зеленский.

Закон отложили

Протесты, продолжавшиеся два дня, возымели эффект. 9 марта правящая коалиция заявила об отзыве недопринятого проекта. А 10 марта закон был провален во втором чтении.

При этом, исходя из комментариев правящей партии, от идеи внедрения инициативы по "иноагентам" она не отказалась.

В совместной заявлении "Грузинской мечты" и "Силы народа" говорится, что "машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения". И во имя сохранения "мира, спокойствия и экономического развития" Грузии, а также ее "продвижения по пути европейской интеграции", большинство решило отозвать законопроект.

И теперь инициаторы законопроекта хотят, во-первых, провести разъяснительную работу среди населения о том, какие цели они ставили перед собой.

"Наша первая задача - объяснить людям, что предполагал данный законопроект, почему важна прозрачность и особенно предоставление информации о финансировании иностранными силами", - заявил член "Силы народа" Эку Сепашвили грузинский "Первый канал".

Во-вторых, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объявил, что принятая в первом чтении редакция отправится для анализа в Европейскую комиссию за демократию через право (или Венецианской комиссии). И, мол, уже исходя из ее выводов, можно будет говорить о дальнейших действиях с документом.

Как считает грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала "Новости с Кавказа" Гела Васадзе, власти Грузии пошли на попятную, когда поняли, что "протесты разрастаются, и они не смогут их контролировать".

Законопроект об иноагентах, по его мнению, стал эдаким "маркером", что грузинское руководство не может делать все, что ему заблагорассудится. "И это полноценная победа протестовавших", - комментирует Васадзе "Стране".

Грядет ли свержение Иванишвили?

Теперь главный вопрос, что будет дальше - успокоится ли на этом оппозиция, либо же попытается воспользоваться протестной волной, чтоб свергнуть власть?

Прежде всего нужно сказать, что это далеко не первые протесты, которые сотрясают Грузию после ухода от власти Саакашвили.

Достаточно вспомнить акции протеста летом 2019 года из-за того, что депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия сидя в кресле спикера парламента Грузии. Или же акции после ареста Саакашвили в 2021 году.

Однако ни одна из них не только не переросла в Майдан, угрожающий свержением правительства, но и не повлияла заметно на позиции правящей партии "Грузинская мечта", которая вот уже более 10 лет находится у власти.

Сейчас она имеет вместе с союзниками конституционное большинство в парламенте, а следующие выборы парламента (который является центром власти в Грузии, формирует правительство и избирает президента) по графику предстоят осенью 2024 года.

Поменяется ли что-либо сейчас, после нынешних протестов?

В политических кругах Грузии считают, что для начала больших потрясений, чреватых свержением нынешней власти или принуждением ее к досрочному уходу (до выборов 2024 года) нужно нечто более существенное, что протест из-за закона об иноагентах.

"Нужно понимать на чем сейчас держится власть фактического правителя Грузии Бидзины Иванишвили. А она держится на гибриде трех тезисов. Первый - мы идем в Европу. Второй - мы идем в Европу, но мы идем с христианскими ценностями и не приемлем ЛГБТ. Третий - мы не допустим новую войну с Россией. Все три тезиса в грузинском обществе популярны. Большинство хочет вступления в ЕС (безотносительно того, насколько это реально). Но и большинство очень боится втягивания Грузии в войну с РФ, памятуя опыт войны в Южной Осетии в 2008 году. Поэтому та политика, которую ведет Иванишвили с фактическим нейтралитетом Грузии и ее неприсоединением к санкциям против РФ, поддерживется большинством населения. И когда протестующие под парламентом Грузии кричат "Сухум, Сухум", намекая, что нужно вернуть Абхазию Грузии, то это скорее работает против оппозиции, чем за, так как сразу пробуждает опасения, что может начаться война. Что касается закона об иноагентах, то нужно понимать, что власть пошла на попятную не из-за протестов. Тема с иноагентами вообще хоть как-то интересна лишь 30% населения. И протесты не самые мощные в истории Грузии. Власть пошла на уступки, чтобы не напрягать отношения с ЕС. И не разрушать картинку того, что "Грузия идет в Европу". Хотя я не исключаю, что Иванишвили все-таки вернется к теме с иноагентами, потому что он видит угрозу своей власти со стороны поддерживаемых Западом структур. И будет объяснять обществу, что "Европа пытается нас унизить, но мы идем своей дорогой с гордо поднятой головой". Есть теория о том, что Запад хочет сейчас свергнуть Иванишвили, чтобы привести к власти силы, которые будут вести более жесткую политику в отношении России и присоединятся к санкциям. Или даже действительно "открыть второй фронт" против РФ в Абхазии и Южной Осетии, хотя как раз в это я особо не верю. У Запада есть как минимум один рычаг, который может взорвать ситуацию в Грузии - это приостановка безвизового режима с ЕС. Пользуясь этим режимом многие грузины выезжают в Евросоюз в поисках работы. Это очень важный фактор в жизни грузин. Но пока нет признаков того, что Европа готова задействовать такой сильнодействующий инструмент. Как минимум потому что это еще не гарантирует свержение Иванишвили, он может удержаться у власти, став еще более лояльным к России. Либо Грузия втянется в длительный период внутренних междуусобиц, из которых, опять же, извлечёт пользу РФ, что Западу тоже не нужно. По той же причине, кстати, не идет и очень мощного давления на Грузию по поводу Саакашвили. К тому же к нему неоднозначное отношение и на Западе, и среди грузинской оппозиции. Он чем-то похож на Юлию Тимошенко, когда Янукович ее посадил в тюрьму, а когда она вышла после Майдана, то был уже совсем другой политрасклад, в которой ей места не оказалось. Поэтому более вероятно, что основной бой будет дан на выборах парламента в следующем году. К их началу и Запад, и оппозиция постараются создать некую политическую конструкцию, которая сможет победить "Грузинскую мечту", - говорит источник "Страны" в политических кругах Грузии.

Противники же грузинской власти заявляют, что нынешние протесты будут продолжатся "до полной победы".

"Развитие протестов зависит от уровня самоорганизации и дальнейших дней. Но уже ясно, что народ поверил в свою силу, убедился, что все возможно, что режим отступает. Думаю, протесты будут продолжаться до полной победы. Я ожидал протестов молодёжи, но не думал, что триггером станет закон про иноагннтов. 99% протестующих - прогрессивная молодежь. Для Грузии нынешние протесты - это уже масштабная акция, поскольку в нее вовлечены буквально все. Все отгораживаются от Иванишвили и его власти. Думаю, что не только люди в Грузии, но и эмиграция активно подключится и будет участвовать в поддержке митингов против власти", - заявил в комментарии "Стране" Давид Сакварелидзе, давний соратник Михаила Саакашвили.

Влияние на Украину

За событиями в Грузии внимательно наблюдают и в Украине по понятным причинам. Грузия не присоединилась к санкциям против России, через нее идет большой поток в РФ подсанкционных товаров, Тбилиси отказывается передавать Украине оружие и всячески подчеркивает свой нейтралитет в войне (причем нейтралитет, в целом, дружественный Москве).

Поэтому нынешние массовые протесты в Грузии пробудили в Украине целый вал комментариев о том, что вскоре грузинское правительство будет свергнуто, после чего к власти там придут силы, которые займут в войне однозначно проукраинскую позицию.

Впрочем, звучали и другие оценки.

Так, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко допускают, что протестам в Грузии могла подыграть Москва. По его мнению, россиянам нужен еще один конфликт, в котором "были бы задействованы европейцы и с ними сели за стол переговоров".

Однако грузинский аналитик Гела Васадзе напоминает, что "протесты проходили под лозунгом "Тут никогда не будет Россия".

"На самом деле людей на улицы вывело желание властей превратить Грузию в подобие России, усилив контроль над обществом", - говорит эксперт "Стране".

Москве же, по его мнению, выгоден нынешний "формальный евроатлантический выбор Грузии", так как в условиях нынешнего геополитического противостояния с Западом это позволяет использовать Грузию как "серую зону для поставок подсанкционных западных товаров в Россию". Это же по его мнению выгодно и нынешнему грузинскому руководству.

"Оно хочет максимизировать нынешнюю прибыль. И одновременно попыталось минимизировать внутриполитические риски с помощью закона об иноагентах. После разворачивания протестов Бидзина Иванишвили понял, что риски слишком велики, и был дан задний ход", - говорит Васадзе.

Украинский политолог Вадим Карасев полагает, что конкретно США могут воспользоваться складывающейся ситуацией в Грузии, чтобы надавить на власти страны как раз с целью ликвидации "возникшего на ее территории хаба для подсанкционных товаров".

"Менять власть в Грузии не будут. Но ставятся задачи: усилить дрейф Тбилиси от Москвы, заставить его отказаться от нейтралитета в глобальном противостоянии коллективного Запада с РФ, перекрыть поток западных подсанкционных товаров через грузинскую территорию. Американцы хотят, чтобы все страны, провозгласившие курс (пусть даже формально) на сближение с Западом, заняли четкую позицию. Именно поэтому такие же условия выдвигаются другим странам по периметру России. Собственно, это Блинкен, судя по всему, донес до ведома стран Центральной Азии, с представителями которых он встречался в ходе своего недавнего визита в этот регион. Когда боевые действия в Украине закончатся, продолжится холодная война между Западом и Россией, и она будет "санкционной". В Вашингтоне сейчас работают над ее усилением и будут использовать для этого любую подходящую возможность", - комментирует политолог изданию.