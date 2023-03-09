В четверг, 9 марта, протестующие в Грузии снова собрались на акцию возле парламента страны.

Видео многочисленного митинга публикуют Telegram-каналы.

Участники протеста установили сцену и требуют освободить своих соратников, задержанных за последние два дня. В общей сложности, речь идет о 133 митингующих.

Напомним, предыдущее требование протестующих – об отзыве закона об иноагентах – правящая партия выполнила сегодня утром. При этом власти дали понять, что в будущем могут вернуться к его рассмотрению.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

Ранее мы писали, что накануне протестующие в столице Грузии пошли на штурм парламента. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ.

Также "Страна" рассказывала, что в Госдепе США призвали власти Грузии и протестующих на улицах столицы избегать эскалации. Американские власти также считают, что вызвавший протесты в Грузии закон об иноагентах "вдохновлен Кремлем", а его принятие навредит евроатлантическим перспективам Грузии.