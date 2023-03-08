Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в ходе масштабной акции протеста в Тбилиси, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов.

Об этом сообщает телеканал Georgian Public Broadcasting.

По данным телеканала, Вашадзе добавил, что следующие шаги и требования будут объявлены в ближайшее время.

После истечения часа представитель оппозиции заявил на митинге в Тбилиси, что участники акции намерены не допустить депутатов в парламент на заседание в четверг, 9 марта, и начать его "осаду".

Тем временем протестующие фотографируются на фоне парламента с отрезанной свиной головой.

Также появилось видео о том, как митингующие пытаются прорваться во двор здания парламента. Внутри находится спецназ в полной экипировке.

Спецназ применил водометы, чтоб отогнать митингующих от здания парламента Грузии.

Протестующие надевают противогазы и защитные маски, опасаясь, вероятно, что далее будет распылен слезоточивый газ.

Напомним, в Тбилиси второй день идут протесты против закона об иноагентах. На улицы грузинской столицы снова вышло большое количество людей.

Вчерашний протест ночью разогнала полиция, а оппозиция заявила о многочисленных арестах.

Ранее в Офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля предупредили о последствиях принятия в Грузии закона об "иноагентах": "Это очень плохое событие для Грузии и ее народа. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии стать членом Евросоюза. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для отношений между нами".

Тем временем в МВД Грузии заявили о задержании 66 оппозиционеров, которые участвовали в акции протеста у парламента в Тбилиси.