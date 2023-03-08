В Тбилиси начинается второй день протестов против закона об иноагентах. На улицы грузинской столицы снова выходит большое количество людей.

Вчерашний протест ночью разогнала полиция, а оппозиция заявила о многочисленных арестах.

Сейчас люди снова направляются к зданию парламента, скандируя: "Нет российскому закону".

Ранее президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот закон.

Тем временем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе говорит, что сравнивать грузинские протесты с украинским Евромайданом некорректно.

"Что касается сравнения с Майданом, во-первых, я вам скажу, что в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михаил Саакашвили… Мы будем действовать не по повестке радикалов, а в соответствии с интересами грузинского общества", - сказал Кобахидзе.

При этом он заявил, что "Майдан принес Украине войну".

"Что принёс Майдан Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганской и Донецкой областей, продолжение всего этого - война, которая сегодня идет в Украине", - заявил Кобахидзе и призвал наказать участников протеста, которые "нарушили закон".

Он также сказал, что правящая партия, после принятия законопроектов в первом чтении, будет ждать заключения Венецианской комиссии и только после этого примет решение голосовать за него или нет.

Кобахидзе также провозгласил новый лозунг партии: "Мы пойдем вперед с христианством к Европе! Мы будем идти вперед с суверенитетом в сторону Европы! Мы достойно пойдем вперед в сторону Европы".

Напомним, ранее в Офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля предупредили о последствиях принятия в Грузии закона об "иноагентах": "Это очень плохое событие для Грузии и ее народа. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии стать членом Евросоюза. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для отношений между нами".

Также мы сообщали, что сегодня МВД Грузии заявило о задержании 66 человек в ходе митингов.