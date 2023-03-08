В Грузии идут протесты против закона об иноагентах. В правящей партии призвали не сравнивать их с Евромайданом
В Тбилиси начинается второй день протестов против закона об иноагентах. На улицы грузинской столицы снова выходит большое количество людей.
Вчерашний протест ночью разогнала полиция, а оппозиция заявила о многочисленных арестах.
Сейчас люди снова направляются к зданию парламента, скандируя: "Нет российскому закону".
Ранее президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот закон.
Тем временем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе говорит, что сравнивать грузинские протесты с украинским Евромайданом некорректно.
"Что касается сравнения с Майданом, во-первых, я вам скажу, что в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михаил Саакашвили… Мы будем действовать не по повестке радикалов, а в соответствии с интересами грузинского общества", - сказал Кобахидзе.
При этом он заявил, что "Майдан принес Украине войну".
"Что принёс Майдан Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганской и Донецкой областей, продолжение всего этого - война, которая сегодня идет в Украине", - заявил Кобахидзе и призвал наказать участников протеста, которые "нарушили закон".
Он также сказал, что правящая партия, после принятия законопроектов в первом чтении, будет ждать заключения Венецианской комиссии и только после этого примет решение голосовать за него или нет.
Кобахидзе также провозгласил новый лозунг партии: "Мы пойдем вперед с христианством к Европе! Мы будем идти вперед с суверенитетом в сторону Европы! Мы достойно пойдем вперед в сторону Европы".
Напомним, ранее в Офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля предупредили о последствиях принятия в Грузии закона об "иноагентах": "Это очень плохое событие для Грузии и ее народа. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии стать членом Евросоюза. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для отношений между нами".
Также мы сообщали, что сегодня МВД Грузии заявило о задержании 66 человек в ходе митингов.