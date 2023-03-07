Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, пока в Тбилиси разворачиваются масштабные протесты, уже поддержала демонстрантов.

Она заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, который вызвал такую резкую реакцию общества.

"Обращаюсь к вам, кто стоит этим вечером на проспекте Руставели, как неоднократно стояла я. Я в Нью-Йорке, за мной статуя Свободы. Это символ того, за что Грузия боролась всегда, я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не позволит отобрать это будущее.

Этот законопроект, который никому был не нужен, который возник из неоткуда, если только не под диктовку Москвы, этот закон нужно упразднить. Как хотите, его нельзя отправлять в Венецианскую комиссию, Венецианская комиссия прекрасно знает, что это за закон. С первого дня я сказала, что наложу на него вето. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение, не интересует его соответствие старому американскому закону, который, как мы прекрасно знаем, служит совсем другим целям. Меня интересует лишь будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и в первую очередь я, но также правительство, власти, обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе.

Все, кто сегодня поддерживает этот закон, все кто сегодня проголосовал за него, нарушают Конституцию, все они отдаляют нас от Европы", - заявила президент.

Ранее в администрации Зурабишвили заявили, что она аннулировала свои встречи в Нью-Йорке.

Законопроект об иноагентах был принят парламентом Грузии в первом чтении. Он предлагал ввести реестр агентов иностранного влияния, работающих на зарубежные деньги.

Документ сразу раскритиковали Евросоюз и посольство США, заявив, что он нарушает рекомендации для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Тем временем протестующие в столице Грузии уже пытаются прорваться в здание парламента страны, забрасывают полицейские автомобили различными предметами, а до этого даже забросали полицию коктейлями Молотова в ответ на применение силовиками слезоточивого газа и водометов.