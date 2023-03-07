Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси пытаются прорваться в здание грузинского парламента.

С крыши здания в толпу иногда летят дымовые шашки.

На опубликованных кадрах видно, что у здания парламента собралась довольно большая толпа, в то время как отдельные протестующие уже сумели прорваться во внутренний двор законодательного органа и пытаются прорваться в само здание.

Полиция поливает их из водометов.

Также пишут, что из некоторых окон здания парламента идет дым.

На другом видео из центра грузинской столицы видно, что протестующие забрасывают полицейские автомобили различными предметами.

Ранее силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водомет, пытаясь прогнать их с улицы возле парламента. Протестующие в ответ забросали полицию коктейлями Молотова.

Напомним, протест идет против того, что парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах, который вводит реестр агентов иностранного влияния, работающих на зарубежные деньги.

Законопроект уже раскритиковали Евросоюз и посольство США в Тбилиси, заявив, что он нарушает рекомендации для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Посольство США в Грузии заявило, что "сегодня черный день для грузинской демократии".

В администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что она аннулировала свои встречи в Нью-Йорке из-за митингов в Тбилиси и вскоре обратится к населению.