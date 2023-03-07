В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах уже бросают в полицию коктейли Молотова.

Ранее силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водомет, пытаясь прогнать их с улицы возле парламента.

Тем временем в администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что она аннулировала свои встречи в Нью-Йорке из-за митингов в Тбилиси и вскоре обратится к населению.

Напомним, протест идет против того, что парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах, который вводит реестр агентов иностранного влияния, работающих на зарубежные деньги.

Законопроект уже раскритиковали Евросоюз и посольство США в Тбилиси, заявив, что он нарушает рекомендации для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Посольство США в Грузии заявило, что "сегодня черный день для грузинской демократии".

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью рассказал о состоянии своего здоровья. В феврале Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Грузии помиловать и освободить Саакашвили. Европейцы встревожены ухудшением здоровья Саакашвили и призывают обеспечить ему лечение за границей.