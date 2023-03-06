К массовым протестам из-за судебной реформы правительства Нетаньяху в Израиле присоединились военные разных подразделений, в том числе почти весь состав резерва передовой эскадрильи ВВС Израиля и 300 артиллеристов.

Об этом сообщает DW.

Протесты начались после того, как 20 февраля парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе, которая расширяет полномочия кабмина по отбору судей Верховного суда и ограничивает полномочия этого судебного органа по ветированию законов.

Сегодня протест устроили 37 из 40 пилотов ключевой для Израильских ВВС 69-й эскадрильи, известной как "Молоты". В 2007 году эта эскадрилья нанесла удар по сирийскому ядерному реактору в рамках миссии "Орчард". Всю неделю они будут пропускать тренировки, выходя лишь на "оперативные задачи".

Резервисты опасаются, что в случае установления приоритета международного права над национальным они могут стать фигурантами расследований Международного уголовного суда.

Также к протестам присоединились ряд других воинских формирований, в частности, артиллеристы. СМИ сообщают о 300 артиллеристах, которые присоединились к протесту летчиков в знак солидарности.

Ранее "Страна" писала подробнее об израильской судебной реформе и о том, почему она вызывает недовольство граждан.

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