Резко обостряется внутриполитическая ситуация в Израиле. Судебная реформа правительства премьера Биньямина Нетаньяху вызвала массовые протесты в стране.

Об этом сообщает The New York Times.

В понедельник около 100 000 протестующих со всей страны вышли на улицы возле парламента в Иерусалиме. Это одна из крупнейших демонстраций, которая когда-либо проходила в городе.

Митингующие собрались, чтобы выступить против радикальной реформы судебной системы, предложенной новым правительством Нетаньяху - самым правым и религиозно консервативным в истории страны, сообщает газета.

Предполагается, что реформа уменьшит возможности Верховного суда по отмене законов, принятых парламентом, и предоставит правительству больше влияния на то, кто может стать судьей.

Демонстрация состоялась после выступления президента Израиля Ицхака Герцога, который в воскресенье заявил в телеэфире, что кризис поставил страну "на грань конституционного и социального коллапса".

Противники судебной реформы утверждают, что она представляет собой угрозу демократии и может даже привести к гражданской войне.

Правительство в ответ заявляет, что эти изменения предлагают необходимую стране перестройку неизбираемой судебной власти, которая стала слишком могущественной. Лидеры каждой стороны обвинили другую в попытке государственного переворота.

Напомним, в декабре 2022 года премьер-министром Израиля вновь стал Нетаньяху.

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