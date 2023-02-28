Израиль продлил визы для граждан Украины, которые находятся в стране, до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Управление по вопросам населения и иммиграции Израиля.

Туристические визы будут продлены автоматически для всех украинцев, которые находятся в Израиле законным образом на момент начала полномасштабной войны и до 30 апреля 2023 года.

Кроме того, работодатели граждан Украины, которые находятся в Израиле по туристической визе, могут не опасаться штрафов в том случае, если их работник находится в Израиле более 90 дней.

Согласно новому распоряжению, работодатель не получит штраф в том случае, если его работник въехал в Израиль до 30 сентября 2022 года.

Ранее в Грузии также продлили срок безвизового пребывания для украинцев.

Напомним, вид на жительство для украинских беженцев в Италии, который был выдан 4 марта 2022 года на 12 месяцев, автоматически продлевается еще на шесть месяцев. Правительство Мелони предложило пакет помощи украинским беженцам на сумму 369 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку людей, прибывающих из Украины, на обеспечение их жильем, медицинской и финансовой помощью.

Ранее мы писали, что в ООН заявили, что количество беженцев из Украины, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января 2023 года достигло 4 млн 823,33 тысяч человек.