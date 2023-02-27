Украинцам продлили срок безвизового пребывания в Грузии до двух лет.

Об этом сообщило издание "Грузия Online".

В Грузии срок допустимого пребывания украинцев на территории страны без виз продлили с года до двух. Соответствующее постановление № 81 вносящее правки в постановление № 255 от 5 июня 2015 года приняло правительство Грузии.

Согласно поправкам, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.

Напомним, вид на жительство для украинских беженцев в Италии, который был выдан 4 марта 2022 года на 12 месяцев, автоматически продлевается еще на шесть месяцев. Правительство Мелони предложило пакет помощи украинским беженцам на сумму 369 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку людей, прибывающих из Украины, на обеспечение их жильем, медицинской и финансовой помощью.

Ранее мы писали, что в ООН заявили, что количество беженцев из Украины, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января 2023 года достигло 4 млн 823,33 тысяч человек.