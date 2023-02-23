Вид на жительство для украинских беженцев в Италии, который был выдан 4 марта 2022 года на 12 месяцев, автоматически продлевается еще на шесть месяцев.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, пишет Eurotoday.

Также сообщается, что правительство Мелони предложило пакет помощи украинским беженцам на сумму 369 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку людей, прибывающих из Украины, на обеспечение их жильем, медицинской и финансовой помощью.

Напомним, в ООН заявили, что количество беженцев из Украины, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января 2023 года достигло 4 млн 823,33 тысяч человек.

Ранее мы писали, что, по данным The Wall Street Journal, около десяти тысяч украинских беженцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами. В публикации говорилось, что беженцы, въехавшие в США до 11 апреля, попали под программу защищенного статуса, а после 30 апреля украинцы прибывали в США уже по программе Uniting for Ukraine.

Людям, которые въехали в страну в промежутке между действием этих двух программ, возможно, придется покинуть Америку, если власти не поменяют законы.