Бежавших от войны украинцев далеко не все устраивает в жизни за границей.

Резонанс получил недавний сюжет британского телеканала Channel 4 о том, как украинские беженцы поселились в семье в Бирмингеме, но через неделю съехали "из-за культурных различий": украинцам не понравилось большое число "цветных" мигрантов в районе.

Узнавали, что не нравится нашим беженцам в Британии.

"Мы были шокированы"

Андреа из Бирмингема, которая решила разместить у себя украинку и ее сына в рамках программы "Дома для Украины", что живет в районе, где много представителей разных национальностей. По словам женщины, после заселения украинка заявила, что "в этом районе слишком много мусульман".

"Мы были шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры: слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи", - сказала журналистам Channel 4 Андреа, которая всоприняла мнение украинки как проявление нетолерантности и расизма.

Недовольство беженцев вызвал и тот факт, что в местной школе большинство детей темнокожие и выходцы из Азии.

Украинка сообщила, что очень беспокоится за себя и за сына. Он учится в школе, в которой "недостаточно белых детей". В результате Андреа и ее украинская гостья решили разорвать соглашение о проживании по обоюдному согласию.

Многие украинцы действительно настороженно относятся к мигрантам не из Европы.

"Я лично подбирала школу ребенку, учитывая контингент, тут многие даже квартиры покупают в благополучных районах, чтобы дети попали в хорошие школы с приличными одноклассниками. Что еще не нравится? Вонь от раскуривания косяков с марихуаной - буквально повсюду. Травка тут в порядке вещей, так местные расслабляются. Но так и во многих других городах Европы", - сетует киевлянка Оксана Надточий, поселившаяся в Лондоне.

Одна из самых актуальных проблем для многих - холод в квартирах при дорогой коммуналке.

"Говорили, что холодная зима будет в Украине, а по ходу мы тут больше мёрзнем. Дома дубак полный. У меня в комнате (живу у спонсоров) - 12 градусов, иногда еще ниже. За три недели успела воспалением легких заболеть и через неделю после выздоровления - ангина. А хозяева квартиры "очень озабочены" и принесли тоненький пледик и грелку, с которой приходится спать для согрева. Здание викторианской эпохи (XIX век) на 3 этажа. Хожу дома в термобелье, кофте и шапке. Также на фоне повышенной влажности в квартире появилась плесень. Англичане же закаленные - по улице зимой даже дети в шортах и юбках ходят. Мне становится холодно только от самого вида", - делится харьковчанка Дарья Малькут, живущая в Манчестере.

Температура в спальне в Англии зимой - не для мерзляков. Фото: "Страна"

Другая сторона медали – это всякие болячки.

"Дети ходят с кашлем, соплями, и этим вообще никто не парится. В целом я поддерживаю такой принцип. Но когда у моего ребенка температура была 37,6, я решила, что лучше она останется дома. Я позвонила в школу, рассказала. На следующий день мне позвонили из школы и спросили, а ваш ребенок physically sick or just ill. Я до сих пор не знаю, в чем была суть вопроса. Что значит "физически болен" или просто "болен", я вот особо не чувствую разницы. Есть список болезней, где написано, когда вы можете или не можете ходить в школу. Интересно, что при скарлатине вы можете идти в школу через день после начала приема антибиотиков. У нас же считается, что ты все равно заразный и надо сидеть дома дольше", - говорит Малькут.

"Дома было всегда 19. Сейчас 13-14. Мне не подходит, холодно. Мы живем со спонсорами, они экономят. Завела беседу - принесли три одеяла дополнительно. Порпулярны в Англии электрические грелки-простыни", - вторит ей Ирина Подоляк из Бристоля.

Те, кто сам снимает жилье, жалуются на дорогие газ и свет.

"Примерно 300 фунтов в месяц (почти 14 тысяч гривен), за счет дотации от государства к уплате - около 230 фунтов. Это, конечно, дорого, но лучше, чем мерзнуть. У нас дома не холодно", - рассказывает живущая в центральной Англии Галина Лещишин из Сум.

"У меня небольшая квартира и только электричество. Экономлю очень, радиатор в спальне почти не включаю. Воду в бойлере грею дважды в неделю. В ванной вообще температура ноль. В спальне может быть +5. Ощущение, что спишь на улице. На кухне, где включаю отопление, примерно 14 градусов. За месяц вышло 108 фунтов. Наверное, как буду отапливать еще и спальню, будет все 200. А если захочу, чтобы было тепло, а не 14 градусов, то может, и все 300 фунтов", - рассказывает нам Оксана Нечипорук, живущая в провинции под Лондоном.

"У них газ лимитирован. Покупается карточка с кубами газа и в аппаратик вставляется. Так работает отопление с горячей водой. Нет газа - вода холодная и в доме холод. Либо батареи электрические, которые очень редко включаются, экономят, а на ночь отключается отопление полностью. Люди сидят дома в свитерах и с грелками. Я не привыкла дома быть в кофте. Рая с центральным отоплением и горячей водой, как у нас, нет", - говорит нам киевлянка Оксана Слюсарчук, которая снимает комнату в Ливерпуле.

"Золотые" зубы и месяцы ожидания приема у врача

Еще одно "больное" место - медицина. Украинцы сетуют, что скорые не выезжают, как у нас по каждому чиху, а терапевты от всех болезней прописывают парацетамол.

"Если у вас жар, насморк и кашель - примите парацетамол. Записаться в поликлинику на прием к участковому терапевту можно только в тот же день, в 8 утра и не минутой позже. Без записи не принимают. Правда, лекарства по рецепту в аптеке выдают бесплатно (тем, кто получает пособия). Больничные выдают только в серьезных случаях, а при гриппе, простуде считается, что дома можно посидеть максимум день - так и ходят на работу больные, заражая других. Врачи на дом не приходят, даже к детям. На большинство вызовов скорой помощи приезжают медицинские спасатели (это не врачи), и лишь в тяжелых случаях дополнительно приезжает доктор. Сама скорая приезжает уже чуть ли не к умирающим - когда человек не дышит, у него тяжелый сердечный приступ. А так надо брать такси и самим ехать в больницу скорой помощи. Однажды мне пришлось вызвать неотложку моему трехлетнему ребенку - он внезапно начал задыхаться и потерял сознание. Так оператор по телефону начал выяснять, нет ли у меня доступа к дефебрилятору. Попасть к специалисту - тот еще квест. У дочери-подростка моей подруги на коже появились страшные язвы, терапевт в поликлинике выписал мазь, которая не помогла. Так вот ее поставили в лист ожидания на прием к дерматологу (а это вместе с эндокринологом - самые востребованные специлаисты). Когда дойдет очередь, неясно. Известно лишь, что ждать приходится даже до года, пару месяцев точно. Причем предупреждают, что прием может быть по телефону или видеосвязи, а не очный. Правила изменились после ковида и так и решили оставить. А что? Удобно. Только врачу. Ну как дерматолог может осмотреть по телефону? А платный дерматолог на 15-минутном приеме за 250 фунтов (12 тыс. грн) - тоже не гарантия помощи", - рассказывает нам украинка Наталья Пидлужна.

Очень дорого в Британии лечить зубы.

"Многие ради экономии ездят в Польшу и в Венгрию. В Британии пломба - 100-150 фунтов, обычная коронка - 1000 фунтов. Для малоимущих есть скидки - 70 фунтов за пломбу, что тоже дорого. Могут поставить и бесплатно тем, кто сидит на пособиях. Но это черная пломба, которые в Украине ставили, кажется, еще в допотопные времена. Да и ждать приема надо около трех месяцев. А если зуб резко заболел, надо звонить в скорую, и при этом давить на то, что у вас температура, обезболивающие не помогают и спать вы не можете. Честно - я меньше всего люблю говорить неправду. Но иначе вам только посоветуют обратиться в вашу зубную практику (а это месяцы ожидания на прием). Почему же в этой высокоразвитой в социальном плане стране такая беда со стоматологией? Who knows...", - говорит киевлянка Ирина Панченко.

Сами красятся и клеят ресницы

Многие в Украине привыкли к высокому качеству услуг в сфере красоты при относительной дешевизне. Покраска и стрижка волос, маникюр, косметология - это традиционно слабые места в Европе. И найти хорошего парикмахера - порой тот еще квест даже в Лондоне.

"В Лондоне цена и качество парикмахерских услуг - не связанные понятия. Нередко мастера ищут по рекомендациям, через знакомых и соцсети. И часто это выходцы из Украины и России. Многие другие, чтобы работать в салоне, проходят короткие курсы - и уже берут в руки ножницы. Очень много неквалифицированных мастеров, результат работы которых часто приходится исправлять. В одном навороченном салоне мою знакомую так обкромсали, что она уже боится стричься. А некоторые даже чешут всех подряд одной расческой. При этом цены заоблачные даже у неважных мастеров. Стрижка и окрашивание волос легко может обойтись в 300 фунтов (14 тыс. грн), тогда как в Украине - 2-3 тыс. грн", - рассказывает "Стране" перебравшаяся в Англию Ольга Костюк.

"По моим наблюдениям, сами британки спокойно относятся к услугам красоты. Тут предпочитают сами клеить нарощенные ногти по фунту из супермаркета, или же вообще не делают маникюр. То же и с волосами - никто не делает культа из внешности. Может, из-за дороговизны услуг, а может, просто другой менталитет. Тут многие женщины с утра как встают - так и идут на работу, не умывшись, не причесавшись. И им нормально. Есть, конечно, и те, кто следит за собой. Но в основном в уход входит солярий (тут любят загар) и наклеенные ресницы с ногтями (опять из ближашего магазина)", - делится наблюдениями Евгения из Глазго.

В детсаду за 80 тысяч гривен в месяц спят на полу

Часто также возникает проблема ухода за ребенком дошкольного и младшего школьного возраста. Привычных в Украине детсадов с кормежкой и сонным часом во многих местах нет, а частные садики очень дорогие.

"В Эдинбурге младшие классы обычно работают до 2.45 дня. Есть продленки, но они либо при школе, куда часто очередь, либо при окрестных садах, что не очень дёшево. Начинают в режиме 8.30-8.50, но много где есть breakfast clubs (завтрак-клубы). Государственные сады вообще до полудня плюс-минус, часто частные готовы их забрать на вторую половину дня, но частные стоят, как самолёт. К сожалению, все от этого воют и часто сидят на неполной ставке годами. Зато с четырех лет тут можно в подготовительный класс школы, с пяти - школа обязательно", - рассказала нам выехавшая в Британию украинка Юлия.

"Британские садики работают по принципу досуговых и раннего развития, а не классических садов полного дня. Детям предоставляется возможность посещать садик по гибкому графику, выбирая определенные сессии. День состоит из трех сессий – клуб завтрака, утренняя сессия с 8 до 13:00 и послеобеденная сессия с 13 до 18:00. Главное условие – посещать садик не менее двух сессий в неделю. Поэтому на практике в течение дня в группе с утра могут быть одни дети, а после обеда совсем другие. С одной стороны это удобно. А с другой – не очень, поскольку родителям, работающим на полный день, нужно побегать, чтобы получить в садике все пять дней в неделю с утра до вечера. Именно поэтому моя дочь ходит в один садик три дня в неделю и два дня - в другой", - добавляет украинка Лидия.

В лондонских детских садиках, рассказывают украинки, цены такие (1,7-1,8 тыс. фунтов - 76-80 тыс. грн в месяц), что часто дешевле взять няню на полные пять дней.

"К тому же там нет кроваток, дети спят на полу, на матах, одетые и обутые. В некоторых садиках даже нет дворика, весь день дети в помещении. Или помещение есть, но маленькое, поэтому дети весь день на улице даже в дождь (маркетологи называют это forest nursery - лесные малышовые группы). В Лондоне есть, например, детский сад, который находится в заброшенной церкви, на кладбище. Причем недешёвый. А другой - в подвале церкви, но зато Монтессори", - рассказывает украинка Екатерина.