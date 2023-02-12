Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в случае нового потока беженцев из Украины Европа должна распределять их более равномерно.

Об этом она сказала в интервью Bild.

Польша уже приняла более полутора миллионов украинских беженцев, в то время как Испания - всего 160 тысяч.

"Так продолжаться не может", - сказала Фезер.

При всем этом, она является противницей каких-то "потолков" для беженцев, по крайней мере - для Германии.

"Нельзя определить лимит приема для женщин и детей, бежавших из Украины", - считает она, несмотря на то, что ее страна уже приняла более миллиона украинцев.

Фезер хочет обсудить проблемы на саммите по делам беженцев в Берлине в четверг, 16 февраля.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что количество беженцев из Украины, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января 2023 года достигло 4 млн 823,33 тысяч человек.

Больше всего беженцев со статусом временной защиты по-прежнему в Польше – 1 млн 563,39 тысяч (за два месяца их число выросло на 55,5 тысяч человек), на втором месте Германия – 881 тысяча, а на третьем – Чехия - 485 тысяч.

Из-за притока украинцев население Германии выросло до рекордно высокого уровня в 84,3 млн человек в 2022 году. Рост был зафиксирован после стагнации в течение последних трех лет.