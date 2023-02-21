Власти Грузии опровергли информацию о том, что за последний год российско-грузинскую границу пересекли полтора миллиона россиян и многие из них остались там жить.

По словам главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, с февраля 2022 года границу пересекли 1,4 миллиона россиян, из них 869 тысяч остались в Грузии, а остальные отправились в другие страны транзитом.

Об этом министр заявил, выступая в парламенте в формате "министерского часа".

Как сказал чиновник, из оставшихся 869 тысяч россиян 800 тысяч в течение года вернулись обратно в РФ.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщала, что примерно 700 тысяч граждан России въехали в Грузию после объявления частичной мобилизации в РФ. При этом около 100 тысяч остались, а 600 могли направиться дальше.

Между тем в Эстонии уже рассуждают о перспективах возможной второй волны мобилизации в РФ, хотя официальных подтверждений ее проведения еще не было. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония не станет принимать бегущих от мобилизации россиян.

"Это уклонение от мобилизации не является для нас отдельным аргументом для пропуска лиц на территорию Эстонской Республики", - сказал он.