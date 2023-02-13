Сегодня, 13 февраля, на пляже в грузинском Батуми прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась морская мина.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Официальных сообщений о взрыве пока нет.

По данным очевидцев, взрыв прогремел около 18:00 по местному времени, эхо слышно было во многих частях города.

Также сообщается, что пострадавших нет.

Ранее мы писали, что сегодня утром над Ла-Маншем взорвался астероид, который вошел в атмосферу Земли. Момент взрыва могли видеть жители южной Англии, Уэльса и северной Франции.

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