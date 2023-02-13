Сегодня утром над Ла-Маншем взорвался астероид, который вошел в атмосферу Земли. Момент взрыва могли видеть жители южной Англии, Уэльса и северной Франции.

По данным ученных, размер астероида был порядка одного метра. Он вошел в атмосферу примерно в 4 км от побережья Франции и создал эффект "огненного шара".

Этот взрыв стал одним из немногих в истории, предсказанных заранее. Европейское космическое агентство называет это "признаком быстрого прогресса в глобальных возможностях обнаружения астероидов".

Ранее астрономы открыли новый астероид 2022 AE1. Указано, что размер астероида около 70 метров и движется он со скоростью 19,83 километра в секунду.

Напомним, российские ученые ожидают столкновения огромного астероида с Землей 5 апреля 2095 года. По данным ученых, уточненная звездная величина астероида составляет 25,8, что соответствует "диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн".

При этом недавно ученые впервые вырастили земные продукты на астероидном грунте. Биологи из Университета Северной Дакоты смогли прорастить перец чили, редиску и салат на имитаторе самого распространенного типа падающих на Зеилю астероидов - углистом хондрите.

По мнению ученых, теоретически, когда люди начнут разработку минеральных ресурсов астероидов, углистые хондриты могут обеспечить их грунтом для выращивания свежей зелени и овощей.