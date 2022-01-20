В начале года ученые астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США обнаружили астероид 2022 AE1. Он имеет максимальный риск столкновения с нашей планетой из всех околоземных объектов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.

Указано, что размер астероида около 70 метров и движется он со скоростью 19,83 километра в секунду. При этом его визуальная величина блеска (22V) находится на пределе возможности наблюдения крупных телескопов.

На данный момент 2022 AE1получил только один балл по туринской шкале опасности. Эта шкала определяется математической вероятностью столкновения и кинетической энергией столкновения от нуля до десяти.

Потенциально столкновение астероида с Землей может произойти 4 июля следующего года. Но вероятность оценивается как на уровне 1 к 1700.

Второе столкновение возможно 3 июля 2028 года.

Напомним, Российские ученые ожидают столкновение огромного астероида с Землей 5 апреля 2095 года.

Также "Страна" сообщала, что в космос запустили ракету Falcon 9 с зондом NASA для защиты Земли от астероидов.