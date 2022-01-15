Во вторник, 18 января, мимо нашей планеты пролетит потенциально опасный астероид (7482) 1994 PC1. Астероид пролетит примерно в 2,9 миллионах километров от Земли.

Об этом сообщает Inverse.

Согласно данным Национального управления Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), уже 18 января мимо Земли пролетит астероид (7482) 1994 PC1.

Длинна астероида примерно, 1,1 км, что приравнивается к длине двух с половиной зданий Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке. Расстояние от астероида до Земли будет составлять примерно 2,9 миллиона километров.

При том, что астероид довольно большой, пролетит он на вполне безопасном расстоянии от нашей планет. Потенциально опасным же его назвали, потом, что если астероид приближается к Земле ближе чем на 7,4 млн км и его размер больше 150 метров, то в НАСА он считается "потенциально опасным объектом".

Данный астероид впервые увидел Роберт Макнот из обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии 9 августа 1994 года. Используя его траекторию, астрономы обнаружили более ранние наблюдения за астероидом, которые датируются 1974 годом.

Напомним, в России заговорили о приближении к Земле 30-тонного астероида. В МЧС страны опровергают слухи.

Также сообщалось, что в космос запустили ракету Falcon 9 с зондом NASA для защиты Земли от астероидов.