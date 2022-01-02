Российское МЧС заявило, что не давало каких-либо прогнозов об угрозе планете со стороны астероида Апофис весом 30 тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на ученых из МЧС России, что к планете якобы направляется астероид весом 30 тонн. Приблизится к Земле он в 2029 году. В ведомстве ж отметили, что россиянам больше стоит больше заботиться о противопожарной безопасности в период новогодних праздников, нежели об "угрозах" из космоса.

Напомним, национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 6 января мимо Земли пролетит астероид диаметром почти в 13 метров. Длина космического объекта составляет около 12,8 метров, что равняется длине автобуса. Астероид 2014 YE15 пройдет на расстоянии до нашей планеты около 7,4 млн километров (19 дистанций между Землей и Луной).

Также мы писали, что агентство NASA запустило ракету Atlas V от United Launch Alliance с космическим зондом "Люси", который направился к так называемым Троянским астероидам Юпитера, чтобы изучить их. Ученые надеются, что собранная в ходе миссии информация поможет ответить на многочисленные вопросы о происхождении Земли в частности, и формировании всей Солнечной системы в целом.