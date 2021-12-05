В Американском космическом агентстве NASA заявили, что огромный "потенциально опасный" астероид выйдет на орбиту Земли на следующей неделе, 11-ого декабря.

Об этом сообщает издание "SolusNews" со ссылкой на данные NASA.

Небесное тело, получившее обозначение 4660 Nereus, подлетит к Земле на расстояние примерно 4 млн километров.

Этот астероид впервые был обнаружен в 1982 году. По классификации NASA он является "потенциально опасным" для Земли объектом из-за своей близости к планете.

Напомним, что в космос запустили ракету Falcon 9 с зондом NASA для защиты Земли от астероидов. Космический зонд-камикадзе DRAT, который запускают на ракете в космос, должен будет столкнуться с астероидом для испытания новой технологии защиты планеты от столкновений с космическими объектами.

Ранее "Страна" сообщала, что агентство NASA запустило ракету Atlas V от United Launch Alliance с космическим зондом "Люси", который направился к так называемым Троянским астероидам Юпитера, чтобы изучить их.

Ученые надеются, что собранная в ходе миссии информация поможет ответить на многочисленные вопросы о происхождении Земли в частности, и формировании всей Солнечной системы в целом.

Миссия космического зонда "Люси" рассчитана на 12 лет.

Также мы писали, что марсоход NASA приостановил работу на Красной планете. Это связано с тем, что Марс и Земля в настоящее время находятся на диаметрально противоположных сторонах от Солнца, связь с марсоходом поддерживать невозможно.