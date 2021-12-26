Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что 6 января 2022 года мимо Земли пролетит астероид диаметром почти в 13 метров.

Данные приводит издание Inverse

По данным NASA, длина космического объекта составляет около 12,8 метров, что равняется длине автобуса. Астероид 2014 YE15 пройдет на расстоянии до нашей планеты около 7,4 млн километров (19 дистанций между Землей и Луной).

В NASA добавили, что космический камень не представляет угрозы для планеты.

Траектория астероида не представляет угрозы для Земли. Источник: Inverse

Ранее "Страна" сообщала, что в космос запустили ракету Falcon 9 с зондом NASA для защиты Земли от астероидов. Космический зонд-камикадзе DRAT, который запускают на ракете в космос, должен будет столкнуться с астероидом для испытания новой технологии защиты планеты от столкновений с космическими объектами.

Также мы писали, что агентство NASA запустило ракету Atlas V от United Launch Alliance с космическим зондом "Люси", который направился к так называемым Троянским астероидам Юпитера, чтобы изучить их. Ученые надеются, что собранная в ходе миссии информация поможет ответить на многочисленные вопросы о происхождении Земли в частности, и формировании всей Солнечной системы в целом.