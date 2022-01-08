Ученые Института прикладной математики РАН обнаружили астероид массой 18 тыс. тонн, который опасно сблизится с Землей 5 апреля 2095 года.

Об этом сообщает "Роскосмос".

"Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года. Астероид относится к околоземным астероидам группы Аполлона", - говорится в сообщении.

По данным ученых, уточненная звездная величина астероида составляет 25,8, что соответствует "диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн". В данный момент вероятность столкновения с Землей составляет 0,02%. Астероид получил название UL17.

Ученые также уточнили вероятность столкновения с Землей открытого в 2014 году астероида "Апофис" диаметром почти 400 метров. По их данным, опасность на данный момент отсутствует.

"Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в космос запустили ракету Falcon 9 с зондом NASA для защиты Земли от астероидов. Космический зонд-камикадзе DRAT, который запускают на ракете в космос, должен будет столкнуться с астероидом для испытания новой технологии защиты планеты от столкновений с космическими объектами.

Между тем, мы также сообщали о том, что частичное разрушение китайского метеорологического спутника YunHai 1-02 весной прошлого года произошло в результате столкновения аппарата с обломком, который образовался после российской миссии 25-летней давности.