Через месяц, 4 марта, мимо Земли пролетит астероид, который в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) назвали "потенциально опасным".

Об этом сообщает Newsweek.

Недалеко от Земли астероид 138971 (2001 CB21) пролетит в начале марта. Его диаметр оценивают в 1,3 километра, то есть он потенциально в четыре раза шире высоты Эйфелевой башни. Движется космический камень со скоростью более 43 тысяч километров в час.

Указано, что хотя астероид классифицируется Центром изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) НАСА , как "потенциально опасный", ему не угрожает опасность столкнуться с нашей планетой в обозримом будущем. В марте он будет приблизится к Земле на расстояние более 4,8 млн км в ближайшей точке, что более чем в 10 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны.

Данный астероид совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 384 дня, что аналогично собственному орбитальному периоду Земли.

Напомним, астрономы открыли новый астероид, который имеет максимальный риск столкновения с Землей в июле 2023 года.

Также сообщалось, что в космос запустили ракету Falcon 9 с зондом NASA для защиты Земли от астероидов.