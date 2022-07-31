Биологи из Университета Северной Дакоты смогли прорастить перец чили, редиску и салат на имитаторе самого распространенного типа падающих на Зеилю астероидов - углистом хондрите.

Об этом пишет The Planetary Science Journal.

Шерри Файбер-Бейер и ее коллеги из Университета использовали имитатор вещества углистых хондритов. Хондриты – самый распространенный тип падающих на Землю метеоритов, которые содержат округлые включения силикатов. Углистые не так распространены и составляют менее пяти процентов от общего числа хондритов. Однако они отличаются особенно разнообразным составом, содержат углерод, азот, калий и фосфор, а иногда и простые органические соединения.

По мнению ученых, теоретически, когда люди начнут разработку минеральных ресурсов астероидов, углистые хондриты могут обеспечить их грунтом для выращивания свежей зелени и овощей. Это удалось продемонстрировать на примере римского салата, редиски и перца чили – растений, которые прежде удалось вырастить на борту МКС. Эксперименты показали, что лучше всего они растут, если к имитатору вещества хондритов добавить сфагновый мох, который создает в грунте многочисленные поры, удерживающие воду.

Биологи планируют продолжить эксперименты и теперь попробуют вырастить "на астероиде" мохнатый горошек. Это растение массово в пищу не употребляют, однако широко выращивают на корм пастбищным животным, а также для повышения урожайности полей. Ученые собираются дать растениям вырасти, погибнуть и разлагаться в таком грунте – предполагается, такая добавка будет более полезна, чем сфагнум. Кроме того, отправлять к далекому астероиду груз семян горошка будет проще и дешевле, чем зеленый мох.

Ранее мы писали, что в образцах с астероида Итокава ученые нашли следы воды и внеземной органики.

Также "Страна" сообщала, что ученые обнаружили в океане химические элементы внеземного происхождения.