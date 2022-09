Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида", - Ред.) столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своём роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.

"Мы открыли новую историю человечества, мы получили возможностей защитить себя от потенциально возможных опасностей", - заявила руководитель планетарных исследований НАСА Лори Глейз.

Столкновение зонда DART с астероидом, не представляющим опасности для Земли, состоялось в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 по киевскому времени 27 сентября). Зонд в момент столкновения двигался со скоростью около 24 тыс. км/ч.

Зонд покинул Землю почти год назад. Он был запущен в ноябре прошлого года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, чтобы разбиться о не угрожающий Земле астероид и хотя бы немного изменить траекторию его движения.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD