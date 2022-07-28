Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) сообщило, что 30 июля мимо Земли пролетит астероид 2016 CZ31 диаметром около 400 футов, или 122 метров.

По данным НАСА, космический объект максимально приблизится к Земле в субботу на расстояние 2,8 миллионов километров. Это произойдет в 02:02 по киевскому времени.

Скорость движения астероида равна приблизительно 55,5 тысяч километров в час, что в 0,2 быстрее, чем удар молнии.

Этот астероид не считается потенциально опасным, поскольку его диаметр не превышает 150 метров, хотя максимальное расстояние тела до нашей планеты 30 июля составит менее 7,5 миллионов километров. Для определения как потенциально опасного он должен соответствовать обоим параметрам.

Ранее "Страна" писала, что в марте мимо Земли должен был пролететь астероид, который в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса назвали потенциально опасным.

Также мы сообщали, что в январе астрономы открыли новый астероид, который имеет максимальный риск столкновения с Землей в июле 2023 года.