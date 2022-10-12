Астероид Диморф. Фото: wikimedia.org

Космическое агенство NASA отчиталось об удачном сбитии астероида Диморф (ширина - 160 метров) с помощью удара по нему зондом "Дарт" (масса зонда - 750 кг).

Трансляция пресс-конференции агентства велась в Youtube вечером 11 октября.

Столкновение спутника с зондом произошло в сентябре. Целью этой миссии было испытать стратегию борьбы с космическими телами, которые потенциально могут грозить столкновением с Землей.

Удар зонда по астероиду с последующим отклонением его орбиты доказал, что такая стратегия может сработать, если, конечно, зонд будет запущен своевременно, а масса космического тела будет не слишком большой.

Эксперимент проводился в 11 млн километрах от Земли.

NASA отчиталось об удачном сбитии огромного астероида Диморф

NASA отчиталось об удачном сбитии огромного астероида Диморф

NASA отчиталось об удачном сбитии огромного астероида Диморф

Напомним, ранее сообщалось, что ученые ожидают столкновение огромного астероида с Землей 5 апреля 2095 года . По данным ученых, уточненная звездная величина астероида составляет 25,8, что соответствует "диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн". 

Также писали, что 30 июля у Земли пролетел астероид диаметром более сотни метров.

Кроме того, сообщалось, что NASA потеряло связь с летящим к Луне спутником Capstone.

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