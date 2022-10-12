Космическое агенство NASA отчиталось об удачном сбитии астероида Диморф (ширина - 160 метров) с помощью удара по нему зондом "Дарт" (масса зонда - 750 кг).

Трансляция пресс-конференции агентства велась в Youtube вечером 11 октября.

Столкновение спутника с зондом произошло в сентябре. Целью этой миссии было испытать стратегию борьбы с космическими телами, которые потенциально могут грозить столкновением с Землей.

Удар зонда по астероиду с последующим отклонением его орбиты доказал, что такая стратегия может сработать, если, конечно, зонд будет запущен своевременно, а масса космического тела будет не слишком большой.

Эксперимент проводился в 11 млн километрах от Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые ожидают столкновение огромного астероида с Землей 5 апреля 2095 года . По данным ученых, уточненная звездная величина астероида составляет 25,8, что соответствует "диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн".

Также писали, что 30 июля у Земли пролетел астероид диаметром более сотни метров.

Кроме того, сообщалось, что NASA потеряло связь с летящим к Луне спутником Capstone.