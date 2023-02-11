Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина делает попытки втянуть его страну в военные действия.

Об этом пишет российское издание "Взгляд".

"Благодаря работе нашего правительства в прошлом году в Грузии зафиксирован рост экономики в 10,1%, и это на фоне рецессии во всем мире и малопрогнозируемой ситуации. Главное же, мы сумели избежать втягивания страны в боевые действия", - сказал глава грузинского Кабмина журналистам.

По его словам, "вызывают сожаление продолжающиеся попытки вовлечь Грузию в военные действия".

"Мы слышим заявления представителей украинских властей на эту тему", – отметил Гарибашвили.

Цель этих заявлений, по мнению руководителя правительства Грузии, – открыть "второй фронт".

Премьер считает, что именно с этой целью осенью 2021 года в Грузию из Украины "заслали" ныне арестованного бывшего президента Михаила Саакашвили.

"Желаю дружескому украинскому народу мира, завершения войны и возвращения территорий", – тем не менее резюмировал он.

На днях Верховная Рада приняла обращение с призывом немедленно перевести Саакашвили на лечение за границу.

А в январе в Грузии заявили, что не будут передавать Украине ЗРК "Бук".

В связи с этим на Западе считают, что Тбилиси дрейфует в сторону Москвы.