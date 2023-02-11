Премьер Грузии заявил, что Украина с помощью Саакашвили пытается втянуть его страну в войну
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина делает попытки втянуть его страну в военные действия.
Об этом пишет российское издание "Взгляд".
"Благодаря работе нашего правительства в прошлом году в Грузии зафиксирован рост экономики в 10,1%, и это на фоне рецессии во всем мире и малопрогнозируемой ситуации. Главное же, мы сумели избежать втягивания страны в боевые действия", - сказал глава грузинского Кабмина журналистам.
По его словам, "вызывают сожаление продолжающиеся попытки вовлечь Грузию в военные действия".
"Мы слышим заявления представителей украинских властей на эту тему", – отметил Гарибашвили.
Цель этих заявлений, по мнению руководителя правительства Грузии, – открыть "второй фронт".
Премьер считает, что именно с этой целью осенью 2021 года в Грузию из Украины "заслали" ныне арестованного бывшего президента Михаила Саакашвили.
"Желаю дружескому украинскому народу мира, завершения войны и возвращения территорий", – тем не менее резюмировал он.
На днях Верховная Рада приняла обращение с призывом немедленно перевести Саакашвили на лечение за границу.
А в январе в Грузии заявили, что не будут передавать Украине ЗРК "Бук".
В связи с этим на Западе считают, что Тбилиси дрейфует в сторону Москвы.