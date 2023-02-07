Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда, который не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или освобождении экс-президента Михеила Саакашвили по состоянию здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михеила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения. Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Напомним, ранее появились фото сильно похудевшего в грузинской тюрьме Михаила Саакашвили.

На прошлой неделе МИД Украины выразило протест из-за "негуманного обращения с гражданином Украины Саакашвили.

А 6 февраля Верховная Рада приняла обращение к Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС с призывом немедленно перевести политика на лечение за границу.