Тбилисский городской суд отказал в освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию его здоровья.

Об сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию заседания.



"Не удовлетворять ходатайство об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора", - заявил ведущий процесс судья Георгий Аревадзе.

Ранее сторонник Саакашвили Георгий Чиладзе сообщил о его переводе в реанимацию в критическом состоянии.

Саакашвили 55 лет. В 2013 году закончился его президентский срок, после чего он покинул Грузию, а в 2015-м получил гражданство Украины и жил на ее территории.

Экс-президент вернулся в Грузию перед муниципальными выборами в 2021 году и был там задержан 1 октября по нескольким уголовным делам. С мая прошлого года он лечится в частной клинике. Адвокаты заявляли об обнаружении в организме политика мышьяка и других металлов. А СМИ сообщали, что ему поставили более 20 диагнозов с риском комы и смерти.

Однако власти Грузии уверены в том, что бывший президент симулирует болезнь.

На прошлой неделе МИД Украины выразило протест из-за "негуманного обращения с гражданином Украины Саакашвили.

А сегодня Верховная Рада приняла обращение с призывом немедленно перевести политика на лечение за границу.