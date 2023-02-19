Около десяти тысяч украинских беженцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Причина проста: украинцы въехали в страну в короткий промежуток времени, в течение которого у правительства США не было долгосрочного плана их приема. В прошлом году, в первые недели после вторжения России в Украину, десятки тысяч украинцев с семьями или друзьями в США прилетели в Мексику, надеясь, что оттуда им разрешат въехать в США. Около 10 тысяч из них попали в Штаты через мексиканскую границу с 11 по 30 апреля 2022 года.

В этом и заключается суть правового конфликта. Беженцы, въехавшие в США до 11 апреля, попали под программу защищенного статуса, а после 30 апреля украинцы прибывали в США уже по программе Uniting for Ukraine. Людям, которые въехали в страну в промежутке между действием этих двух программ, возможно, придется покинуть Америку, если власти не поменяют законы, пишет WSJ.

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