Наши беженцы, уехавшие за границу, оказались разочарованными местной бьюти-индустрией. Стрижки, маникюр, косметологические услуги в Европе и Канаде, по их мнению, хуже, чем в Украине, и при этом - более дорогие.

В связи с этим украинки видят перспективы для занятия бизнесом в этой нише, что многие уже и делают, зарабатывая неплохие деньги.

"По факту я попала вроде на 10 лет назад. Для сферы красоты тут очень огромные перспективы. Наши девочки, которые приехали сюда, могут открыть салоны красоты, реально классные, как в Украине. И они будут пользоваться огромным спросом. Канадки активно пользуются услугами бьюти- индустрии, но здесь она не на очень высоком уровне. Даже те же ноготочки", - сообщает в TikTok украинка Алина.

"В Италии в хорошем салоне стрижка с укладкой стоит порядка 100 евро. В парикмахерской попроще просто подровнять кончики волос можно за 12 евро. Но даже такую банальную процедуру нормально провести не смогли - постригли криво, без мойки головы и укладки - за все это нужно отдельно доплачивать, в общей сложности - еще около 15 евро. В Украине за 500 -1000 гривен вас обслужат по высшему классу - помоют голову с уходовой косметикой, постригут, сделают укладку еще и кофе предложат, а в некоторых салонах - бокал шампанского. По маникюру то же самое. Стоимость - 50-60 евро, при этом даже нет шкафа сухого жара для дезинфекции инструментов. Я не рискнула делать маникюр в таких условиях. Вернулась домой, в Украину, и уже здесь пошла по салонам", — рассказала нам Марина, которая несколько месяцев жила в Италии, а затем вернулась в Киев.

"Не для кого не секрет, что в европейской бьюти-индустрии все направлено, как я называю, на защиту лени. Понятие сервиса и гостеприимства во многих салонах напрочь отсутствует, качество услуг, мягко говоря, среднее. Поэтому наши специалисты пользовались в Европе спросом и до войны. Сейчас даже некоторые наши салоны красоты переезжают в европейские страны. К примеру, открылись в Варшаве и уже мега-популярные там и демонстрируют очень хорошие бизнес-результаты", — говорит нам эксперт рынка бьюти-индустрии Влад Вавилов.

Неплохо устраиваются в Европе и украинские мастера, работающие на себя. К примеру, косметолог Альбина, которая сейчас живет в Валенсии (Италия), принимает клиентов на дому, и, как говорит она сама - "стоит очередь". В среднем ежемесячно она зарабатывает порядка 2,5 тысяч евро. Хотя поначалу боялась работать по специальности, считая, что в "продвинутой Испании будет никому не нужна", и даже хотела искать работу официантки.

Впрочем, есть много нюансов, начиная с языка, и заканчивая форматом работы. Во многих странах Европы, чтобы трудиться официально, бьюти-мастерам нужно получать местные дипломы. Особенно это касается тех, кто предоставляет инъекционные косметические услуги. Если же работать на дому, могут нагрянуть проверяющие, и выписать штраф.

Разбирались, как наши бьюти-мастера устраиваются в Европе, и сколько они зарабатывают "на красоте".

"Голову не помыли, постригли криво"

Бьюти-услуги попали в список главных "разочарований" наших беженцев в Европе. По мнению украинок, в большинстве стран местные салоны красоты явно уступают нашим, как и качество услуг. При этом все стоит намного дороже, чем в Украине.

"Маникюр в Германии - от 30 евро. При этом за такие деньги его делают, как я называю, в "забегаловках" - небольшой кабинет, стол и стул. Инструменты дезинфицируют, просто обрызгивая их спиртом, лаки - дешевые китайские. Мне маникюр сделали неаккуратно, даже лак криво нанесли. Я, если честно, была в шоке", — рассказывает нам киевлянка Руслана, которая сейчас живет в Лейпциге.

Жительница столицы Марина, которая несколько месяцев была "в беженстве" в Италии, разочарована местными парикмахерами. Правда, в дорогой салон, где за стрижку нужно выложить порядка 100 евро, она не пошла. Выбрала обычную парикмахерскую, где обещали подстричь за 12 евро. Но, как оказалось, в услугу не входит ни мытье головы, ни укладка. "Мастер просто обрызгала волосы водой, а после стрижки так даже не подсушила голову. Оказалось, за это нужно платить дополнительно - в общей сложности еще 15 евро. При этом подстригла криво, с одной стороны волосы оказались длиннее, чем с другой. Если честно, не ожидала такого", — говорит нам Марина.

Большинство украинок, которые сейчас живут в Европе, после экспериментов с местной сферой красоты, кинулись искать "своих мастеров" - беженок.

"Объявлений по стрижкам, косметологии, маникюру, наращиванию ресниц и других услугах полно в профильных группах наших беженцев в соцсетях. Девочки приехали со своим оборудованием, материалами, могут приехать на дом или приглашают к себе. Услуги стоят дешевле, чем в местных салонах, качество на порядок лучше", — говорит нам Марина.

Мастер маникюра Виктория Безкоровайная, которая ранее жила и работала в Киеве, но еще четыре года назад переехала в испанский горох Торевьеху, говорит, что сама была неприятно разочарована уровнем работы местных салонов.

"В Украине мастера тоже разного уровня. Но, если у нас из 100 маникюрщиц, минимум, 50 работают очень круто, но в Испании таких будет только 5-10. Поэтому я без труда устроилась в местный салон, и очень скоро собрала свою базу клиентов. Клиентки-испанки мне говорили: как так, мы привыкли ходить на маникюр каждые 10 дней, и к тому времени ногти уже явно требуют обновления. А ваш маникюр через 10 дней - в идеальном состоянии. Поэтому, когда я решила уволиться и уйти в свой бизнес, хозяйка салона долго уговаривала остаться. Была готова даже не брать свой процент за маникюр для моих постоянных клиентов. В Испании школа маникюра на порядок слабее, чем в Украине, конкуренция между салонами невысокая. Поэтому украинки тут легко устраиваются на работу в салоны, а многие успешно ведут свой бизнес. У многих испанцев уже сложился стереотип - если мастер-украинка, значит, делает маникюр очень хорошо", — рассказала нам Виктория.

Ирина Каветцкая, косметолог, которая давно живет и работает в Италии (сейчас - в Неаполе) считает, что парадокс европейской бьюти- индустрии (когда и спрос на услуги есть, и ценники высокие, а с качеством и сервисом - проблемы) во многом связан именно с обучением.

"Чтобы работать официально, в той же Италии, нужно пройти курс по косметологии. Базовая часть длится 2 года и стоит порядка 12 тысяч евро. Но после ее окончания вы не можете предоставлять инъекционные услуги ("уколы красоты", ботокс и др), а они как раз самые денежные. Чтобы работать с инъекциями, нужно отучиться еще два года, пройти отдельный курс, и, соотвественно, заплатить. Базовая программа дает азы в профессии, после нее еще нужно учиться и учиться. Я, до учебы в Италии, уже прошла несколько курсов в Украине. И скажу прямо - если бы в профессии я применяла только знания, которые дали на итальянских курсах, была бы очень посредственным косметологом. После итальянской "базы" нужно еще учиться и учиться, а это все - деньги. Поэтому большинство мастеров ограничиваются минимумом, и, следовательно, такой же минимум потом выдают клиентам. А те, кто вкладывается в обучение, настолько взвинчивают ценники, что их услуги доступны очень немногим, даже в Италии. И похожая ситуация - практически по всей Европе. Чтобы получить то качество услуг, к которым привыкли украинки, нужно хорошо поискать, а цена будет выше в разы", — говорит Ирина Кавецкая.

Многие наши косметологи еще до войны ездили в Европу "подзаработать". К примеру, киевлянка Алина несколько раз в год выезжала во французские Канны.

"Через знакомую украинку, которая давно живет во Франции, собрала клиентскую базу. Заранее договаривались, какие услуги нужны, я приезжала, и все на месте делала. Получала, минимум, вдвое больше, чем за такой же объем работы в Украине. Основной спрос был на инъекционную косметологию - ботокс, гилауронка, биоревитализация (омоложение кожи) и др. Во французских салонах ценники на такие процедуры просто зашкаливают. К примеру, если у нас ботокс стоит 100-120 долларов за одну зону (скажем, в лоб), то французский косметолог потребует до 500 евро", — рассказывает Алина.

"Можно работать на дому, пока не поймают"

С началом войны в Европу уехали миллионы украинских беженцев, в том числе - мастера бьюти-индустрии.

"То есть, у наших мастеров автоматически появились и потенциальные клиенты", - говорит Влад Вавилов.

Поэтому многие украинские бьюти-мастера тут же стали давать объявления в группы наших беженцев в соцсетях, и у них буквально сразу же появились клиенты.

К примеру, косметолог Альбина, которая сейчас живет в Валенсии (Испания), сначала считала, что ее профессиональная карьера закончена, и даже хотела искать работу в ресторане или по уборке помещений.

"Мне казалось, я тут никому не нужна, своих мастеров хватает, языка не знаю. Но один пост в Фейсбуке все изменил. Написала, что готова предоставлять услуги с выездом к клиенту или у себя дома, и сразу же пошли отклики. Сейчас работаю семь дней в неделю с полной записью", — говорит Альбина. Она зарабатывает 2,5 тысяч евро в месяц "чистыми". Немалую часть дохода приходится тратить на закупку препаратов.

Мастер маникюра со своей базой клиентов, вполне может рассчитывать на заработок от 1,5 тысячи евро в месяц и выше в зависимости от интенсивности работы (маникюр на дому стоит порядка 20 евро). Примерно такие же доходы у парикмахеров (наши мастера берут за стрижки порядка 10-15 евро, за покраску - до 50-100 евро в зависимости от сложности).

Впрочем, такой формат работы — выезд к клиентам на дом или их прием у себя в квартире - весьма рискован.

Ведь, как правило, наши мастера работают без оформления, налоги не платят. И, если об этом узнают проверяющие, могут быть серьезные последствия - штраф в несколько тысяч евро или даже уголовное дело за незаконную профессиональную деятельность и уклонение от налогов.

Но, как говорит Виктория Безкоровайная, "это если поймают".

"В Испании не сильно за этим следят. За четыре года, что я здесь живу, не знаю случаев, чтобы кого-то оштрафовали за стрижку или маникюр на дому. Я сама оформилась как самозанятый предприниматель только после того, как решила открыть свои интернет-магазин по продаже и обслуживанию (заточке) инструментов для маникюрных салонов. Условия для мелкого бизнеса в Испании, кстати, очень привлекательные. В первый год после регистрации платишь всего 67 евро налога в месяц, на второй год — 150 евро, на третий 325 евро (недавно налог повысили на 10%). Если бизнес идет нормально, это порядка 5% дохода. Правда, нужно платить постоянно, вне зависимости, простаиваешь ты или нет", — рассказала нам Виктория.

В Италии, по словам Ирины Кавецкой, тоже не сильно отслеживают мастеров-надомников. "Но риски, конечно, есть. Если, к примеру, соседи пожалуются, что к вам часто ходят "гости" и постоянно жужжит фен, то могут нагрянуть контролеры", — говорит женщина.

Намного хуже с работой без оформления, к примеру, в Германии. Где, во-первых, местные жители традиционно внимательны к жизни соседей, и всегда готовы "сигнализировать", если, по их мнению, нарушается законодательство. Во-вторых, активно работают контролеры.

В Польше парикмахеры и маникюрщицы официально могут оформиться "надомниками" (выезжать для оказания услуг на дом к клиенту). При этом нужно платить небольшой налог - порядка 170 злотых для парикмахеров и 100 злотых для мастеров маникюра.

Как украинским мастерам наводить красоту в Европе

Что с официальной работой для украинских бьюти-мастеров? Понятно, что стартовое условие - знание языка. Но есть и другие требования.

Сложнее всего официально устроиться косметологам.

Ирина Кавецкая рассказывает, что украинских беженок-косметологов охотно берут в небольшие итальянские салоны красоты, но только те, где владельцы — выходцы из Украины или пост-советских стран.

"Их берут без официального оформления, или оформляют, к примеру, администраторами или уборщицами. Платят неплохо - порядка 2 тысяч евро в месяц. Но опять таки- постоянно риск попасть на проверки. Владелец салона-итальянец вряд ли возьмет на работу нашего косметолога без итальянского диплома", — говорит Кавецкая.

В Италии, чтобы получить профессию косметолога, нужно закончить специальный курс, который длится 2 года и стоит порядка 12 тысяч евро.

"После этого можно полностью легально работать в салоне или открывать свой бизнес", - говорит Кавецкая. По ее словам, минимальная зарплата, на которую может расчитывать косметолог в Италии - 2 тысячи евро. Но чем выше уровень, и чем больше услуг вы можете предоставлять, тем выше заработок. К примеру, если косметолог может выполнять инъекционные процедуры, его зарплата составляет 4-5 тысяч евро в месяц и выше.

В Германии ранее косметологом (без права проводить инъекционные процедуры) можно было работать после 2-3 недельных курсов.

Но по настоянию Федерального института профобучения, несколько лет назад законодательство ужесточили, и, как и в Италии, теперь нужно учиться два года. Есть как частные, так и государственные курсы (на последних можно даже получать стипендию от 400 до 1000 евро в месяц). Можно учиться по дуальной системе - теоретическую часть проходить в учебном заведении, а практическую - в салоне-спонсоре, который будет платить небольшую зарплату (до 1000 евро в месяц).

Предоставлять инъекционные косметические услуги в Германии имеют могут только косметологи с медицинским образованием. Для украинских специалистов, если она даже таковое имеют, медицинский диплом нужно подтверждать, для этого нужно знать немецкий на уровне не ниже С1 и сдать квалификационный экзамен.

При этом, к примеру, в Польше, косметологу, если речь идет о простых базовых услугах (маски, процедуры) вообще не нужно получать никакого подтверждения своего профессионального уровня. Достаточно того, что есть салон красоты, который готов взять вас на работу. Таких косметологов в Польшу называют kosmetyczka.

Чтобы получить специальность или обзавестись местной "корочкой" (которая повышает шансы найти работу), можно пройти краткосрочные местные курсы (1-3 месяца, стоимость - порядка 10 тысяч злотых). Зарплата, на которую может расчитывать "косметичка" в Польше - порядка 1000-1500 евро.

Совсем другие требования к косметологу (kosmetolog), который имеет право делать инъекции, лазерную эпиляцию и пр. В этом случае нужен диплом о прохождении курса в вузе на уровне бакалаврата (3 года) или магистратуры (5 лет).

Что касается парикмахеров, то, к примеру, в Италии, им для официального трудоустройства, нужно получать патент, а для этого - пройти курс по профессиональному обучению, который длится до двух лет и стоит от 5 до 10 тысяч евро, в зависимости от школы. При этом зарплаты парикмахеров значительно ниже, чем у тех же косметологов — 1000-1500 евро в месяц. Но топ-мастера получают по 3-5 тысяч евро и больше.

В Германии парикмахеры и мастера ногтевого сервиса могут начать работать стажерами в салонах красоты после коротких курсов, которые длятся 2-3 недели и стоит от 1,5 тысяч евро. При этом, понятно, нужно знать немецкий.

В Польше парикмахеры, маникюрщицы попадают в категорию kosmetyczka. То есть, официально устроиться на работу вы можете без местных дипломов и не подтверждая дипломы украинские.

"В Испании к мастерам маникюра тоже нет никаких особых требований по части образования. Если салон готов взять тебя на работу, значит, можешь работать", - говорит Виктория Безкоровайная. То же самое касается парикмахеров. Салоны имеют право обучать парикмахеров сами, поэтому могут сначала оформить украинского мастера "учеником".

То есть, самые жесткие требования — к косметологам, особенно тем, которые могут проводить инъекционные процедуры. Большинство украинских специалистов, даже имеющих медицинское образование, не могут официально устроиться на работу без прохождения местных курсов. Это касается даже Италии, Литвы или Польши, которые признали дипломы украинских медиков, и разрешают им работать без прохождения процедуры подтверждения диплома.

При этом многие украинские профессиональные школы сейчас рекламируют "дипломы международного образца", и предлагают нашим мастерам, уехавшим в Европу, проходить онлайн-обучение (некоторые курсы стоят до 70-100 тысяч гривен), якобы, для того, чтобы потом без проблем работать в ЕС.

Но, как утверждают в школе косметологии "Космотрейд", "международными дипломами в Украине называют дипломы, в котором все написано на английском. На самом деле в Украине нет школ, которые выдают признаваемые в ЕС дипломы. Но есть те, кто имеет партнеров в Европе, и может направлять к ним своих выпускников. После сдачи квалификационного экзамена, у них действительно есть возможность быстро получить диплом европейского образца Europass".

"Бизнес - на своих"

Украинские бьюти-мастера могут открыть в Европе свой бизнес - кабинет или салон красоты.

Отметим, что некоторые украинские салоны уже работают в Европе. В частности, а Польше появились G-Bar (в Кракове), Krasivo Project (харьковский салон красоты, который открылся в Варшаве), Leo Beauty Club (одесский салон, открылся в Варшаве).

По словам совладелицы Leo Beauty Club Юлии Никулиной, салон работает в премиум-сегменте, и предоставляет косметические, уходовые, оздоровительные процедуры, парикмахерские услуги, ногтевой сервис и прочее.

"В Польше много хороших салонов, но такого перечня услуг, как предлагаем мы, там не было". Большинство мастеров - украинцы, как топовые специалисты одесского салона, так и наши беженцы в Польше.

По словам Никулиной, основной поток клиентов - тоже украинцы. "Как только мы открылись, появилась запись на недели вперед", - говорит она.

Что касается польских клиентов, то, как отмечает Никулина, их специфика в том, что "приходится предоставлять больше информации, особенно по процедурам, как они влияют на здоровье", тогда как украинки привыкли "доверять мастеру".

Krasivo Project уже даже поднял ценник на свои услуги. Точнее, ранжировал мастеров по уровню и услуги топовых специалистов теперь стоят дороже, чем "рядовых". Также салон набирает персонал - парикмахеров-колористов на зарплаты в 1500-2000 евро в месяц. Обещают "загрузку на две недели вперед", корпоративное жилье, процент от продажи косметики, профессиональное обучение.

Ирина Кавецкая планирует открыть свой салон в Италии. "По-минимуму нужно вложить 30 тысяч евро, а желательно больше, тысяч 50-80. В основном - в оборудование, потому что чем больше услуг ты можешь оказывать, тем больше заработаешь".

К примеру, вложив в салон по-минимуму, минимум и получишь - чистый заработок вряд ли превысит 5 тысяч евро в месяц. А если инвестировать 50 тысяч и больше, можно увеличить сумму в разы.

По ее словам, чтобы открыть свой косметический салон в Италии, нужно быть "легальным косметологом", то есть, пройти обучение и получить диплом хотя бы по базовому курсу (а это 2 года и 12 тысяч евро). Но, если диплома нет, но есть деньги, можно взять на работу профессионального косметолога, а самому стать "директором".

Это распространяется на все страны, где предъявляются жесткие требования к бьюти-мастерам.

При этом, как отмечает Влад Вавилов, если бизнес открывают украинские мастера, которые только недавно живут в странах Европы и "не знают менталитета", то они "могут рассчитывать преимущественно на своих", то есть, среди клиентов, в основном, будут соотечественники.

"Когда я только начинала работать, испанки ко мне не особо шли, хотя на тот момент я уже неплохо знала язык, и им нравилось качество. Но для местных поход в салон - это не только про красоту. Многие хотят просто поболтать, плюс "своим" мастерам доверяют больше", — говорит Виктория Безкоровайная.